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РИА Новости

На юге Италии произошло землетрясение магнитудой 4

10:26 07.10.2019
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© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф
Сейсмограф
© Flickr / Matt Katzenberger
Сейсмограф. Архивное фото
РИМ, 7 окт - РИА Новости, Сергей Старцев. Землетрясение магнитудой 4,0 произошло в понедельник утром в провинции Катандзаро на юге Италии, сообщил Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (Ingv).
Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в 08.11 (09.11 мск). Эпицентр землетрясения находился на глубине 27 километров от земной поверхности в районе города Катандзаро, административного центра южноитальянской области Калабрия. Колебания земной поверхности явственно ощущались в этом городе и во многих других населенных пунктах провинции Катандзаро.
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По информации национальной службы гражданской обороны Италии, "первые проверки не выявили жертв и разрушений". Местные власти распорядились эвакуировать школы, поскольку землетрясение вызвало большую обеспокоенность жителей провинции.
Сообщения о землетрясении мгновенно заполнили социальные сети. Многие жители Катандзаро, в частности, сообщили, что услышали сильный шум, после чего "земля дрожала около десяти секунд".
Сейсмическая активность в Италии не прекращается. В середине июля специалисты Ingv зафиксировали, в частности, заметное усиление активности вулкана Этна на острове Сицилия. Тогда извержение из так называемого "нового кратера", находящегося в верхней части юго-восточного склона Этны, сопровождалось выбросом раскаленной лавы, вулканического пепла и колебаниями земной поверхности средней силы.
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