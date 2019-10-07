Лавров прибыл с визитом в Ирак

БАГДАД, 7 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с первым за последние пять лет визитом в Ирак - правительственный борт приземлился в Багдаде, где с начала прошлой недели продолжаются протесты, вызванные недовольством населения социальными проблемами.

Как сообщала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в рамках визита Лаврова в Ирак состоятся его встречи с руководством страны в Багдаде, а также Курдского автономного района в Эрбиле.

Как ожидается, "в ходе бесед будет проведен углубленный обмен мнениями по ключевым аспектам ближневосточной повестки дня с упором на ситуацию в Ираке и Сирии, зоне Персидского залива, обстановку вокруг Ирана, а также на палестинских территориях". "Отдельное внимание планируется уделить дальнейшему наращиванию сотрудничества в вопросах противодействия международному терроризму и распространению религиозного экстремизма", - отмечала Захарова.

Приоритетной темой переговоров, по ее словам, станет обсуждение перспектив всестороннего развития и укрепления традиционно дружественных российско-иракских отношений, включая взаимодействие в топливно-энергетической и гуманитарной сферах.

Посол Ирака в Москве Хайдар Мансур Хади, говоря о визите Лаврова в Багдад в ходе пресс-конференции на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай", отмечал, что глава МИД РФ будет принят премьер-министром республики Аделем Абд Аль-Махди и президентом Бархамом Салехом, а также председателем парламента и главой МИД Ирака. Посол подчеркивал, что визит Лаврова подтверждает заинтересованность Москвы в развитии отношений с Багдадом.

Глава иракской дипмиссии в Москве также указывал, что с Лавровым в Ирак прибудут представители нефтяных и газовых компаний России, которые "также будут предлагать увеличить свои инвестиции в Ирак". Он не исключал, что в составе делегации будут представители компании "Газпром нефть", которая заинтересована в разработке месторождения Мансурия. О том, что "Газпром нефть" получила приглашение от министерства нефти Ирака принять участие в закрытом тендере по проекту Мансурия, сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе компании.

Обстановка в Ираке

В Ираке с 1 октября проходят народные антиправительственные протесты, которые начались с призывов выйти на улицу, распространявшихся в соцсетях, с требованиями усиления борьбы с коррупцией, снижения безработицы, улучшения работы коммунальных служб. Эти протесты стали первыми после назначения год назад правительства Аделя Абдель Махди. В ходе акций происходят беспорядки и столкновения демонстрантов с силовиками, которые применяют оружие. На настоящий момент медики сообщают о 113 погибших и более 4 тысячах пострадавших, из них 200 находятся в тяжелом состоянии. Ни одна партия или политический лидер не заявляли о том, что стоят за этими протестами.

МВД Ирака в воскресенье вечером объявило о временном отключении интернета в стране, а также о закрытии "зеленой" зоны в центре Багдада.

Как отмечала РИА Новости советник директора Российского института стратегических исследований, эксперт РСМД Елена Супонина, главная проблема Ирака сегодня - это катастрофическая нехватка рабочих мест. Кроме того, правительство не справляется с предоставлением на должном уровне услуг населению, в частности, в сферах здравоохранения, образования. Но самой заметной проблемой для жителей Ирака в последнее время стали перебои с энергообслуживанием.