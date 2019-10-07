Талибы освободили трех инженеров из Индии, захваченных в плен в 2018 году

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 окт - РИА Новости. Радикальное движение "Талибан" освободило трех из семи граждан Индии, захваченных в плен в северо-восточной афганской провинции Баглан весной 2018 года, сообщает газета Радикальное движение "Талибан" освободило трех из семи граждан Индии, захваченных в плен в северо-восточной афганской провинции Баглан весной 2018 года, сообщает газета Express Tribune со ссылкой на собственные источники в движении.

В начале мая прошлого года боевики захватили в Афганистане семь индийских инженеров и технических специалистов, работавших на местной электростанции. Индийцы ехали в автофургоне, когда их остановили и взяли в плен вооруженные лица. Вместе с ними в плен попал и водитель-афганец.

Как информируют источники издания, в воскресенье талибы передали афганским властям трех индийских граждан, взамен добившись освобождения из тюрем 11 членов своего движения. Среди них, например, фигурируют Шейх Абдур Рахим и Мавлави Абдул Рашид, занимавшие должности губернаторов провинций Кунар и Нимруз при правительстве "Талибана" с 1996 по 2001 год.

Представители официального Кабула и Нью-Дели пока никак не прокомментировали данную информацию. Где именно произошел обмен, не уточняется. О судьбе оставшихся четверых индийских инженеров также пока ничего не известно.