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РИА Новости

Талибы освободили трех инженеров из Индии, захваченных в плен в 2018 году

10:23 07.10.2019
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© AP Photo / Ishtiaq Mahsud, FileЧлены движения Талибан в Южном Вазиристане, Пакистан
Члены движения Талибан в Южном Вазиристане, Пакистан
© AP Photo / Ishtiaq Mahsud, File
НЬЮ-ДЕЛИ, 7 окт - РИА Новости. Радикальное движение "Талибан" освободило трех из семи граждан Индии, захваченных в плен в северо-восточной афганской провинции Баглан весной 2018 года, сообщает газета Express Tribune со ссылкой на собственные источники в движении.
В начале мая прошлого года боевики захватили в Афганистане семь индийских инженеров и технических специалистов, работавших на местной электростанции. Индийцы ехали в автофургоне, когда их остановили и взяли в плен вооруженные лица. Вместе с ними в плен попал и водитель-афганец.
Как информируют источники издания, в воскресенье талибы передали афганским властям трех индийских граждан, взамен добившись освобождения из тюрем 11 членов своего движения. Среди них, например, фигурируют Шейх Абдур Рахим и Мавлави Абдул Рашид, занимавшие должности губернаторов провинций Кунар и Нимруз при правительстве "Талибана" с 1996 по 2001 год.
Представители официального Кабула и Нью-Дели пока никак не прокомментировали данную информацию. Где именно произошел обмен, не уточняется. О судьбе оставшихся четверых индийских инженеров также пока ничего не известно.
Согласно официальным данным, в настоящее время порядка 150 специалистов из Индии работают над различными инфраструктурными проектами в Афганистане.
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