СК заберет у полиции дело об избиении подростка в Нижегородской области

Кадры того, как несколько подростков руками и ногами жестоко избивают лежащего на земле сверстника, были опубликованы в воскресенье, 6 октября, в группе "Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|" в соцсети "ВКонтакте". В сообщении говорится, что причиной избиения якобы стал конфликт из-за девочки, после которого дети "решили проучить мальчишку таким жестоким способом". Как сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД, в районном отделе полиции по факту инцидента с подростками ведется проверка. Участники происшествия установлены.