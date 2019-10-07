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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев из Ливана и Иордании

10:16 07.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛагерь сирийских беженцев
Лагерь сирийских беженцев
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Лагерь сирийских беженцев. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Свыше 1,3 тысячи человек вернулись в Сирию из Ливана и Иордании за прошедшие сутки, сообщается в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, опубликованном на сайте Минобороны.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 384 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 387 человек (женщин – 117, детей – 197), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 997 человек (женщин – 299, детей – 508)", - говорится в сообщении.
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09:43Сказано в эфире
"Общего языка не нашли". США отказались поддержать операцию Турции в СирииПентагон не будет участвовать в военной операции, которую Анкара намерена провести на севере Сирии. В эфире радио Sputnik политолог Юрий Светов рассказал, в чем главное противоречие.
Отмечается, что за сутки восстановлены семь жилых домов, водонасосная станция и хлебопекарня. Инженерные подразделения ВС Сирии разминировали 2,5 гектара территории, а также обнаружили и уничтожили 24 взрывоопасных предмета.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещена в России
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