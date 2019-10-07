В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев из Ливана и Иордании

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Свыше 1,3 тысячи человек вернулись в Сирию из Ливана и Иордании за прошедшие сутки, сообщается в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, опубликованном на сайте Минобороны.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 384 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 387 человек (женщин – 117, детей – 197), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 997 человек (женщин – 299, детей – 508)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за сутки восстановлены семь жилых домов, водонасосная станция и хлебопекарня. Инженерные подразделения ВС Сирии разминировали 2,5 гектара территории, а также обнаружили и уничтожили 24 взрывоопасных предмета.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.