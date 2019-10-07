Задержанные в Ливии россияне впервые встретились с адвокатом

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Адвокат Мухаммад Али Айад добился первой встречи с сотрудниками Фонда защиты национальных ценностей Максимом Шугалеем и Самером Хасаном Али Суэйфаном, задержанными в Ливии еще в конце весны, говорится на сайте организации.

В начале июля глава фонда Александр Малькевич сообщил о задержании в Ливии двух сотрудников фонда. По его словам, сотрудники исследовательской группы занимались исключительно социологическими опросами, изучая гуманитарную, культурную и политическую обстановку в стране. Он добавил, что сотрудники фонда были задержаны еще в мае, "однако информация об этом появилась в СМИ лишь 5 июля".

Как указывается на сайте фонда, "граждане России были похищены боевиками, находящимися на службе у правительства официального Триполи, еще 17 мая и с тех пор находятся в тюрьме Митига", их встреча с адвокатом состоялась 6 октября и длилась около двух часов. Указывается, что все это время администрация тюрьмы находилась в этом же помещении, не оставляя адвоката наедине со своими подзащитными.

"Таким образом, говорить об адвокатской тайне не приходится. Еще один тревожный момент: материалы дела Мухаммаду Али Айаду так и не предоставили, аргументируя это "высокой секретностью". То есть адвокат должен защищать людей, находящихся без малого пять месяцев в застенках, даже не понимая, в чем их обвиняют и на чем эти обвинения строятся", - приводятся на сайте фонда слова Малькевича.