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РИА Новости

Задержанные в Ливии россияне впервые встретились с адвокатом

10:16 07.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники
Наручники
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Адвокат Мухаммад Али Айад добился первой встречи с сотрудниками Фонда защиты национальных ценностей Максимом Шугалеем и Самером Хасаном Али Суэйфаном, задержанными в Ливии еще в конце весны, говорится на сайте организации.
В начале июля глава фонда Александр Малькевич сообщил о задержании в Ливии двух сотрудников фонда. По его словам, сотрудники исследовательской группы занимались исключительно социологическими опросами, изучая гуманитарную, культурную и политическую обстановку в стране. Он добавил, что сотрудники фонда были задержаны еще в мае, "однако информация об этом появилась в СМИ лишь 5 июля".
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Как указывается на сайте фонда, "граждане России были похищены боевиками, находящимися на службе у правительства официального Триполи, еще 17 мая и с тех пор находятся в тюрьме Митига", их встреча с адвокатом состоялась 6 октября и длилась около двух часов. Указывается, что все это время администрация тюрьмы находилась в этом же помещении, не оставляя адвоката наедине со своими подзащитными.
"Таким образом, говорить об адвокатской тайне не приходится. Еще один тревожный момент: материалы дела Мухаммаду Али Айаду так и не предоставили, аргументируя это "высокой секретностью". То есть адвокат должен защищать людей, находящихся без малого пять месяцев в застенках, даже не понимая, в чем их обвиняют и на чем эти обвинения строятся", - приводятся на сайте фонда слова Малькевича.
Сотрудники, по данным фонда, здоровы, при этом Шугалей уже месяц сидит в одиночной камере. Сообщается, что адвокат также передал россиянам записки от родственников и сказал, что будет добиваться справедливости.
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