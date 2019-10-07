Лукашенко поздравил Путина с днем рождения

МИНСК, 7 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил главу российского государства Владимира Путина с днем рождения, отметил его большой авторитет и влияние на международной арене, сообщила в понедельник пресс-служба белорусского лидера.

"Ваши последовательные усилия, огромный труд и самоотдача лежат в основе значимых успехов, которых добилась Россия в построении мощной и независимой державы. Вы по праву принадлежите к числу мировых лидеров современности, пользуетесь большим авторитетом и влиянием на международной арене", - говорится в поздравлении.

Лукашенко выразил убеждение, что углубление интеграции в рамках Союзного государства Белоруссии и России, а также Евразийского экономического союза послужит дальнейшему развитию экономик двух стран и росту благосостояния граждан, станет весомым вкладом в обеспечение безопасности и стабильности на евразийском пространстве.

Как отметили в пресс-службе, Лукашенко пожелал Путину крепкого здоровья, добра, поддержки единомышленников и успехов в реализации намеченных планов.