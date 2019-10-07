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РИА Новости

Лукашенко поздравил Путина с днем рождения

10:08 07.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
 Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 7 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил главу российского государства Владимира Путина с днем рождения, отметил его большой авторитет и влияние на международной арене, сообщила в понедельник пресс-служба белорусского лидера.
"Ваши последовательные усилия, огромный труд и самоотдача лежат в основе значимых успехов, которых добилась Россия в построении мощной и независимой державы. Вы по праву принадлежите к числу мировых лидеров современности, пользуетесь большим авторитетом и влиянием на международной арене", - говорится в поздравлении.
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Лукашенко выразил убеждение, что углубление интеграции в рамках Союзного государства Белоруссии и России, а также Евразийского экономического союза послужит дальнейшему развитию экономик двух стран и росту благосостояния граждан, станет весомым вкладом в обеспечение безопасности и стабильности на евразийском пространстве.
Как отметили в пресс-службе, Лукашенко пожелал Путину крепкого здоровья, добра, поддержки единомышленников и успехов в реализации намеченных планов.
В понедельник Путину исполняется 67 лет.
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