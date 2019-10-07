Приморского козла Тимура навестила опекун из Москвы

ВЛАДИВОСТОК, 7 окт - РИА Новости. Козла Тимура, за дружбой которого с тигром Амуром наблюдал весь мир, проведала опекун, приехавшая в Приморье из Москвы, рассказал РИА Новости директор Приморского сафари-парка Дмитрий Мезенцев.

О дружбе козла Тимура и тигра Амура в 2015 году узнал весь мир. Козла в вольер к тигру привели как добычу, но хищник не стал его есть, поскольку Тимур дал отпор. Козел даже занял спальное место тигра, заставив его спать на крыше убежища. Животные ночевали по отдельности, но днем гуляли вместе в общем парке. Тимур и Амур стали любимцами интернета, получив несколько миллионов просмотров на YouTube.

Москвичка Эльвира Головина, когда узнала о необычной дружбе животных, сама изъявила желание стать опекуном козла Тимура. Она специально приезжала из Москвы, чтобы его покормить, угостить любимым лакомством. В этот раз она приехала в Приморье по делам, но каждый день, пока была в крае, навещала Тимура.

"Опекун Тимура Эльвира Головина из Москвы проведала своего подопечного, она специально приезжает в парк, когда бывает в Приморье, чтобы его покормить", - рассказал РИА Новости Дмитрий Мезенцев.