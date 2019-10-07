Трое пострадавших при пожаре в Подмосковье отказались от госпитализации

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Трое пострадавших при пожаре в Волоколамске, в результате которого погибли пять человек, отказались от госпитализации, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Ранее в пресс-службе МЧС России РИА Новости рассказали, что в результате пожара в деревне Чисмена погибли пять человек, из них четверо детей. Площадь пожара составила 40 квадратных метров.

"В результате пожара пострадали три человека, от госпитализации отказались", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на момент пожара в доме находились 17 человек, эвакуировано 12 человек. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение в двух квартирах на первом этаже.

"Дом кирпичный, трехэтажный, двухподъездный, перекрытия железобетонные, кровля металлическая по деревянной обрешетке, электрифицирован, газифицирован. Степень огнестойкости - 3. Ближайший источник наружного водоснабжения расположен на расстоянии 150 м, пожарный гидрант (не применялся)", - следует из информации ведомства.