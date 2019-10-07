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РИА Новости

Трое пострадавших при пожаре в Подмосковье отказались от госпитализации

10:05 07.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Трое пострадавших при пожаре в Волоколамске, в результате которого погибли пять человек, отказались от госпитализации, рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Ранее в пресс-службе МЧС России РИА Новости рассказали, что в результате пожара в деревне Чисмена погибли пять человек, из них четверо детей. Площадь пожара составила 40 квадратных метров.
"В результате пожара пострадали три человека, от госпитализации отказались", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на момент пожара в доме находились 17 человек, эвакуировано 12 человек. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение в двух квартирах на первом этаже.
Опубликовано видео с места пожара в Подмосковье, где погибли четверо детей
09:44РИА Новости
Опубликовано видео с места пожара в Подмосковье, где погибли четверо детей
"Дом кирпичный, трехэтажный, двухподъездный, перекрытия железобетонные, кровля металлическая по деревянной обрешетке, электрифицирован, газифицирован. Степень огнестойкости - 3. Ближайший источник наружного водоснабжения расположен на расстоянии 150 м, пожарный гидрант (не применялся)", - следует из информации ведомства.
Всего, по данным ведомства, к тушению пожара привлекались 25 человек и 9 единиц техники, в том числе от МЧС России – 3 человека и 1 единица техники.
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Московская областьПроисшествия
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