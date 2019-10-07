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РИА Новости

Правительство установило квоты на прием мигрантов на работу

10:05 07.10.2019 (обновлено: 13:16 07.10.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства России. 19 сентября 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства России. 19 сентября 2019
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Правительство РФ утвердило допустимую долю иностранных работников в отдельных областях экономики на 2020 год, следует из постановления, опубликованного на сайте кабмина.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 17 апреля 2019
17 апреля, 16:50РИА Новости
Приток мигрантов из Таджикистана в Россию сократился вдвое, заявил Рахмон
"В некоторых сферах экономической деятельности на 2020 год сохранена установленная на 2019 год допустимая доля иностранных работников. Принятые решения нужны для регулирования привлечения иностранной рабочей силы в отдельные виды экономической деятельности с учётом региональных особенностей рынка труда и необходимости трудоустройства граждан России в приоритетном порядке", - говорится в справке к документу.
В частности, в сферах деятельности сухопутного пассажирского транспорта и автомобильного грузового транспорта допустимая доля составляет 26%, в области спорта – 25%. Также сохранена допустимая доля в сфере выращивания овощей в размере 50% общей численности работников. Уточняется, что в 2020 году эта норма будет распространена на всю территорию России, в том числе на Приморский край и Астраханскую область.
Кроме того, сохранена допустимая доля в сфере строительства в размере 80% общей численности работников. Эта норма не распространится на территории Бурятии, Амурской области и Москвы, а на территории Дагестана составит 50%.
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Правительство РоссииМигрантыРоссияЭкономика
Популярные комментарии
что-то ничего не написали о медицинской сфере и образовании. или вы думаете, здесь нет мигрантов??
7 октября, 12:27
OYOlga Yael
721101
А, там вообще одни мигранты. Врачи помогают нам сдохнуть а педагоги уродуют души наших детей. Поощряя в них хамство, лень, бездушие, неуважение к старшим и своей стране.
7 октября, 12:31
Артур Оксаниченко
810201
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