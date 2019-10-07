Правительство установило квоты на прием мигрантов на работу

МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Правительство РФ утвердило допустимую долю иностранных работников в отдельных областях экономики на 2020 год, следует из постановления, опубликованного на сайте кабмина.

"В некоторых сферах экономической деятельности на 2020 год сохранена установленная на 2019 год допустимая доля иностранных работников. Принятые решения нужны для регулирования привлечения иностранной рабочей силы в отдельные виды экономической деятельности с учётом региональных особенностей рынка труда и необходимости трудоустройства граждан России в приоритетном порядке", - говорится в справке к документу.

В частности, в сферах деятельности сухопутного пассажирского транспорта и автомобильного грузового транспорта допустимая доля составляет 26%, в области спорта – 25%. Также сохранена допустимая доля в сфере выращивания овощей в размере 50% общей численности работников. Уточняется, что в 2020 году эта норма будет распространена на всю территорию России, в том числе на Приморский край и Астраханскую область.