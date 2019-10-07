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РИА Новости

Глава парламента Башкирии прокомментировал допрос депутата Юмашевой в США

10:02 07.10.2019
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЧлен комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Инга Юмашева
Член комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Инга Юмашева
© РИА Новости / Владимир Федоренко
УФА, 7 окт - РИА Новости. Отказ спецслужб США прояснить ситуацию с допросом депутата Госдумы от Башкирии Инги Юмашевой демонстрирует недружественные действия с американской стороны, считает председатель госсобрания - курултая Башкортостана Константин Толкачев.
Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что Юмашеву по прибытии на форум "Диалог Форт Росс" провели в отдельную комнату в аэропорту Нью-Йорка. У нее забрали документы, а представившийся сотрудником ФБР человек в течение часа задавал ей "неясные и неприемлемые вопросы", после чего предложил продолжить общение в кафе в неформальной обстановке. Посольство России в США направило ноту протеста в госдепартамент с требованием разъяснить причины произошедшего.
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"Случившееся в очередной раз демонстрирует, что, к сожалению, попытки российской стороны построить конструктивный разговор с США не находят взаимности. Тот факт, что Инга Юмашева прибыла в Соединенные Штаты для участия в международном форуме "Диалог Форт-Росс", направленном на улучшение российско-американского диалога, как и упорный отказ ФБР давать объяснения своему поступку, наглядно демонстрирует недружественные действия американской стороны", - прокомментировал ситуацию глава башкирского парламента Константин Толкачев.
Он отметил, что Юмашева представляет в Государственной Думе интересы избирателей Башкирии, входит в состав башкортостанского отделения "Единой России".
"Как секретарь регионального отделения партии выражаю ей от имени коллег и жителей республики всестороннюю поддержку. После возвращения парламентария мы проведем встречу, обсудим инцидент на площадке регионального отделения "Единой России", определим с коллегами, как реагировать на этот враждебный акт", - сказал Толкачев.
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Константин ТолкачевДопрос депутата Инги Юмашевой в Нью-ЙоркеФБРИнга ЮмашеваГосдума РФГосударственный департамент СШААнатолий АнтоновУфаСШАВ мире
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