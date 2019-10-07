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РИА Новости

Иракский премьер заявил Помпео о стабилизации ситуации после протестов

09:59 07.10.2019
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© РИА Новости / Игорь Михалев / Перейти в фотобанкИрак. Город Багдад
Ирак. Город Багдад
© РИА Новости / Игорь Михалев
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Ирак. Город Багдад. Архивное фото
ДАМАСК, 7 окт - РИА Новости. Премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди обсудил в понедельник по телефону с госсекретарем США Майком Помпео стабилизацию ситуации после протестов в Ираке, заявила пресс-служба премьера.
Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе Помпео.
"Премьер сообщил Помпео о возвращении жизни в нормальное русло после отмены комендантского часа и подтвердил, что силы безопасности контролируют ситуацию", - сообщила пресс-служба в Twitter.
Иракский премьер сообщил госсекретарю о выдвинутых ранее правительством планах реформ для удовлетворения требований протестующих и планах по принятию новых.
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В Ираке с 1 октября проходят народные антиправительственные протесты, которые начались с призывов выйти на улицу, распространявшихся в соцсетях, с требованиями усиления борьбы с коррупцией, снижения безработицы, улучшения работы коммунальных служб. Эти протесты стали первыми после назначения год назад правительства Аделя Абдель Махди.
В ходе акций происходят беспорядки и столкновения демонстрантов с силовиками, которые применяют оружие. На настоящий момент, по официальным данным МВД, 104 человека погибли и более 6 тысяч пострадали, в их числе демонстранты и полицейские.
Ни одна партия или политический лидер не заявляли о том, что стоят за этими протестами. ООН потребовала прекратить насилие в отношении гражданских лиц в Ираке и провести открытое расследование гибели мирных протестующих.
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Источник: глава провинции Багдад в Ираке подал в отставку на фоне протестов
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