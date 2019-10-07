Иракский премьер заявил Помпео о стабилизации ситуации после протестов

ДАМАСК, 7 окт - РИА Новости. Премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди обсудил в понедельник по телефону с госсекретарем США Майком Помпео стабилизацию ситуации после протестов в Ираке, заявила пресс-служба премьера.

Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе Помпео.

"Премьер сообщил Помпео о возвращении жизни в нормальное русло после отмены комендантского часа и подтвердил, что силы безопасности контролируют ситуацию", - сообщила пресс-служба в Twitter

Иракский премьер сообщил госсекретарю о выдвинутых ранее правительством планах реформ для удовлетворения требований протестующих и планах по принятию новых.

В Ираке с 1 октября проходят народные антиправительственные протесты, которые начались с призывов выйти на улицу, распространявшихся в соцсетях, с требованиями усиления борьбы с коррупцией, снижения безработицы, улучшения работы коммунальных служб. Эти протесты стали первыми после назначения год назад правительства Аделя Абдель Махди.

В ходе акций происходят беспорядки и столкновения демонстрантов с силовиками, которые применяют оружие. На настоящий момент, по официальным данным МВД, 104 человека погибли и более 6 тысяч пострадали, в их числе демонстранты и полицейские.