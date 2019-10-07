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РИА Новости

Причиной пожара в Подмосковье могло стать неосторожное обращение с огнем

09:54 07.10.2019 (обновлено: 10:11 07.10.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Пожар в подмосковном Волоколамске, при котором погибли пять человек, кто-то мог устроить ненароком, по случайности, заявила в понедельник старший помощник руководителя регионального главка СК РФ Ольга Врадий.
Трагедия случилась в деревне Чисмена, среди пяти погибших четверо детей. При этом ранее представитель экстренных служб региона неофициально сообщил РИА Новости, что пожар произошел, вероятно, из-за короткого замыкания.
Опубликовано видео с места пожара в Подмосковье, где погибли четверо детей
09:44РИА Новости
Опубликовано видео с места пожара в Подмосковье, где погибли четверо детей
"Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности"… По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем", - сказала Врадий.
По ее словам, когда огонь только вспыхнул, в квартире были шесть детей вместе с дедушкой. Мужчина успел вывести на улицу трех детей, остальным выбраться не удалось. К тому моменту пожар перекинулся на другие этажи.
Таким образом, погибли трое его внуков, а также еще некая женщина с ребенком, которые, по предварительным данным, выбежали в подъезд и задохнулись.
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Следственный комитет РФМосковская областьПроисшествия
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