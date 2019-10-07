Причиной пожара в Подмосковье могло стать неосторожное обращение с огнем

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Пожар в подмосковном Волоколамске, при котором погибли пять человек, кто-то мог устроить ненароком, по случайности, заявила в понедельник старший помощник руководителя регионального главка СК РФ Ольга Врадий.

Трагедия случилась в деревне Чисмена, среди пяти погибших четверо детей. При этом ранее представитель экстренных служб региона неофициально сообщил РИА Новости, что пожар произошел, вероятно, из-за короткого замыкания.

"Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности"… По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем", - сказала Врадий.

По ее словам, когда огонь только вспыхнул, в квартире были шесть детей вместе с дедушкой. Мужчина успел вывести на улицу трех детей, остальным выбраться не удалось. К тому моменту пожар перекинулся на другие этажи.