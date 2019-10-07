Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-07T11:27Z
https://ria.ru/20191007/1559498679.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155950/20/1559502098_0:268:562:584_1036x0_80_0_0_80b1a828b3d3836806c4288205adf3d9.jpg
РИА Новости

Полиция проверит сообщение об убийстве школьниками четырех щенков на Урале

09:54 07.10.2019 (обновлено: 11:27 07.10.2019)
6958
© Фото : страница "Инцидент Екатеринбург" во ВКонтактеЩенок, спасенный в деревне Большое Седельниково
Щенок, спасенный в деревне Большое Седельниково
© Фото : страница "Инцидент Екатеринбург" во ВКонтакте
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 окт — РИА Новости. Свердловская полиция начала проверку сообщения о жестоком убийстве школьниками под Екатеринбургом четырех щенков, сообщил РИА Новости руководитель областного главка МВД Валерий Горелых.
Ранее куратор приюта для животных "Новая жизнь" Елена Кузьмина на странице учреждения в соцсети "ВКонтакте" написала, что четверо учеников шестого класса в деревне Большое Седельниково на глазах у других детей заживо закопали четверых щенков бездомной собаки. Затем, по словам женщины, подростки выкопали их и забили палками и камнями. Пятого щенка спасли другие дети, сейчас он находится в клинике с переломом плечевой кости.
По данным полиции, женщина сообщила о жестоком обращении с животными вечером 5 октября, после чего сотрудники службы участковых уполномоченных осмотрели место ЧП и опросили свидетелей.
"Сегодня в местной школе инспекторами ПДН совместно с педагогическим коллективом будет проведена работа по установлению всех участников этой истории. По итогам проверки, которую начали представители МВД, будет принято обоснованное решение", — сказал Горелых.
Котенок, с отказавшими задними лапами, в центре Зоо-Защита
1 октября, 18:35РИА Новости
Зоозащитник из Перми спас котенка, получившего девять пулевых ранений
5212477
Обсудить 0
Валерий ГорелыхЕкатеринбургПроисшествия
Рекомендуем
Анастасия Заворотнюк
Друг Заворотнюк прокомментировал слухи о смерти актрисы
РИА
Новости
Здание ейского детского дома, воспитанников которого казнили эсэсовцы 9 октября 1942 года
Закопанные или задушенные: новые детали казни 214 детей в годы войны
Кадр из фильма Джокер
Люди ушли с показа "Джокера" из-за странного поведения одного из зрителей
Актриса театра и кино Марина Куклина
Умерла актриса из сериала "Возвращение Мухтара" Марина Куклина
Лента
новостей
Кристофер Берган
Американец застрелил зятя, пытавшегося устроить сюрприз
Лак для ногтей
Эксперты предупредили о смертельной опасности лака для ногтей
Младенец в роддоме
Родители из Подмосковья объяснили, почему назвали дочь Россией
Сигарета в пепельнице
В России выписали первый штраф из-за курения на балконе
Актриса Анастасия Заворотнюк
Директор Заворотнюк выступил с обращением на фоне слухов о смерти актрисы
Изображение Бенджамина Франклина с подбитым глазом на банкноте номиналом сто долларов США
"Доллар-убийца": банкиры предупреждают о возможном самоубийстве валюты США
Монеты номиналом 50 и 10 копеек
СМИ: в Москве мужчине отказались продать хлеб из-за десятикопеечных монет
Конец света
Ученые назвали самые безопасные страны в случае апокалипсиса
Контрольно-пропускной пункт на границе Украины с Польшей
В Польше двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:53На жителя Ростовской области завели дело после жестокого убийства девушки
15:52Жительницу Кузбасса осудили за взятки при оформлении справок
15:50Три человека погибли в результате нападения на автобус в Афганистане
15:48National Interest назвал пять лучших российских танков
15:44"Русский экзархат" сохранит традиции в составе РПЦ, заявил Легойда
15:42В Минсельхозе заявили об известности региональных брендов за рубежом
15:40ДНР призвала "нормандскую четверку" к реакции на срыв отвода сил в Донбассе
15:37Глава МИД Белоруссии подтвердил, что Минск не будет размещать РСМД
15:36В Жуковском отец случайно убил маленькую дочь, пока жена была в роддоме
15:35Синод принял "Русский экзархат" в Европе в юрисдикцию РПЦ
15:32Британский премьер призвал ЕС отреагировать на его предложения по Brexit
15:31Умерла участница команды КВН "Сборная Снежногорска" Евгения Жарикова
15:26В Башкирии три человека погибли при пожаре в частном доме
15:26Скворцова сообщила о росте числа врачей первичного звена здравоохранения
15:26Шотландский суд не будет вводить ограничения на действия Джонсона по Brexit
15:25В Туве госпитализировали семь пострадавших в ДТП с микроавтобусом
15:24На берегу Черного моря нашли клад V века
15:22В Росархиве рассказали, как сушат пострадавшие от воды документы РГАЛИ
15:20На Украине умерли сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
15:20Трамп объяснил отвод войск с сирийско-турецкой границы
Лента новостейМолния