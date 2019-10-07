Полиция проверит сообщение об убийстве школьниками четырех щенков на Урале

По данным полиции, женщина сообщила о жестоком обращении с животными вечером 5 октября, после чего сотрудники службы участковых уполномоченных осмотрели место ЧП и опросили свидетелей.

"Сегодня в местной школе инспекторами ПДН совместно с педагогическим коллективом будет проведена работа по установлению всех участников этой истории. По итогам проверки, которую начали представители МВД, будет принято обоснованное решение", — сказал Горелых.