Мужчина пытался оформить кредит по поддельному паспорту в Москве

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Кредит на полмиллиона рублей по поддельному паспорту попытался оформить уроженец одной из стран ближнего зарубежья в банке на севере Москвы, сообщили в пресс-службе московского главка Росгвардии.
Сигнал "тревога" поступил из одного из финансовых учреждений на улице Адмирала Макарова.
"К оперативно прибывшим росгвардейцам обратился сотрудник банка. Он указал на гражданина, который пытался оформить у него кредит на сумму 500 тысяч рублей по поддельному паспорту", - рассказали в пресс-службе.
Росгвардейцы задержали 27-летнего мужчину и передали его для дальнейшего разбирательства сотрудникам полиции.
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