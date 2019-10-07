Мужчина пытался оформить кредит по поддельному паспорту в Москве

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Кредит на полмиллиона рублей по поддельному паспорту попытался оформить уроженец одной из стран ближнего зарубежья в банке на севере Москвы, сообщили в пресс-службе московского главка Росгвардии.

Сигнал "тревога" поступил из одного из финансовых учреждений на улице Адмирала Макарова.

"К оперативно прибывшим росгвардейцам обратился сотрудник банка. Он указал на гражданина, который пытался оформить у него кредит на сумму 500 тысяч рублей по поддельному паспорту", - рассказали в пресс-службе.