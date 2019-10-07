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РИА Новости

Полиция проверит данные о заезде блогера Гасанова на Gelandewagen в Самаре

09:46 07.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
САМАРА, 7 окт - РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту публикаций в интернете о заезде блогера Гусейна Гасанова в центре Самары, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.
Ранее на YouTube появилось видео под названием "Гусейн Гасанов разбудил Самару". В опубликованном ролике видно, как по улицам Самары проехал кортеж из дорогих иномарок, во главе которого двигался Gelandewagen красного цвета. На записях также видно, что машины ехали с нарушением правил дорожного движения: некоторые автомобили выезжали на встречную полосу и подрезали друг друга. Инцидент вызвал недовольство жителей Самары.
"Сотрудники полиции проводят проверку по факту публикаций о массовом нарушении ПДД на Волжском проспекте Самары, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством", - говорится в сообщении.
У Гасанова более 11 миллионов подписчиков в Instagram.
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ГУМВДYouTubeСамараВолжскийПроисшествия
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