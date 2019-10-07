Источник: подозреваемый в убийстве девушки в Чите не признал вину

ЧИТА, 7 окт – РИА Новости. Задержанный по подозрению в расчленении 19-летней девушки в Чите пока не признал вину, сообщил источник, близкий к органам следствия.

Шестого октября около 16 часов в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении тела около дома в Чите. Об инциденте сообщили жители одного из многоквартирных домов, которые обнаружили части тела женщины на козырьке подъезда дома. По данному факту следственными органами СК РФ по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по признакам убийства.

В СКР по Забайкальскому краю сообщили, что личность погибшей установлена, это 19-летняя жительница Читы. Полицейские доставили к следователям мужчину 1981 года рождения, который арендовал квартиру в этом же доме.

"Задержанный пока не признал вину. Он задержан на 48 часов по подозрению в убийстве. В настоящее время готовятся документы в его отношении для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщил источник.