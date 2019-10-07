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РИА Новости

Источник: подозреваемый в убийстве девушки в Чите не признал вину

09:46 07.10.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудник полиции . Архивное фото
ЧИТА, 7 окт – РИА Новости. Задержанный по подозрению в расчленении 19-летней девушки в Чите пока не признал вину, сообщил источник, близкий к органам следствия.
Шестого октября около 16 часов в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении тела около дома в Чите. Об инциденте сообщили жители одного из многоквартирных домов, которые обнаружили части тела женщины на козырьке подъезда дома. По данному факту следственными органами СК РФ по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по признакам убийства.
В СКР по Забайкальскому краю сообщили, что личность погибшей установлена, это 19-летняя жительница Читы. Полицейские доставили к следователям мужчину 1981 года рождения, который арендовал квартиру в этом же доме.
"Задержанный пока не признал вину. Он задержан на 48 часов по подозрению в убийстве. В настоящее время готовятся документы в его отношении для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщил источник.
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Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия. Следователи с участием следователей-криминалистов проводят осмотр места происшествия, допрашивают жителей дома. Устанавливаются очевидцы преступления. Совестно с сотрудниками полиции проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
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