Опубликовано видео с места пожара в Подмосковье, где погибли четверо детей

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Появились кадры с места пожара в жилом доме в поселке Чисмена под Волоколамском. Видео опубликовал телеканал "360".
Представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что возгорание началось из-за короткого замыкания в проводке.
Однако позже появилась еще одна версия: как заявила старший помощник руководителя регионального главка СК Ольга Врадий, причиной пожара, площадь которого составила 40 квадратных метров, могло стать неосторожное обращение с огнем.
По словам Врадий, когда началось возгорание, в квартире находились шесть детей вместе с дедушкой. Мужчина успел вывести на улицу троих внуков, остальным выбраться не удалось. К тому моменту пожар перекинулся на другие этажи.
Погибли пять человек, из них четверо детей. Возбуждено уголовное дело.