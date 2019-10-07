Опубликовано видео с места пожара в Подмосковье, где погибли четверо детей

Однако позже появилась еще одна версия: как заявила старший помощник руководителя регионального главка СК Ольга Врадий, причиной пожара, площадь которого составила 40 квадратных метров, могло стать неосторожное обращение с огнем.

По словам Врадий, когда началось возгорание, в квартире находились шесть детей вместе с дедушкой. Мужчина успел вывести на улицу троих внуков, остальным выбраться не удалось. К тому моменту пожар перекинулся на другие этажи.