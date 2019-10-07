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РИА Новости

Опубликовано видео с места пожара в Подмосковье, где погибли четверо детей

09:44 07.10.2019 (обновлено: 10:34 07.10.2019)
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Появились кадры с места пожара в жилом доме в поселке Чисмена под Волоколамском. Видео опубликовал телеканал "360".
Представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что возгорание началось из-за короткого замыкания в проводке.
Однако позже появилась еще одна версия: как заявила старший помощник руководителя регионального главка СК Ольга Врадий, причиной пожара, площадь которого составила 40 квадратных метров, могло стать неосторожное обращение с огнем.
По словам Врадий, когда началось возгорание, в квартире находились шесть детей вместе с дедушкой. Мужчина успел вывести на улицу троих внуков, остальным выбраться не удалось. К тому моменту пожар перекинулся на другие этажи.
Погибли пять человек, из них четверо детей. Возбуждено уголовное дело.
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
07:13РИА Новости
В МЧС рассказали о жертвах пожара в Волоколамском районе
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Московская областьВолоколамскПроисшествия - ВидеоПроисшествия
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