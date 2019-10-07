В Туве юнармейцы устроили флешмоб, чтобы поздравить Путина с днем рождения

КРАСНОЯРСК, 7 окт - РИА Новости. Более 200 юнармейцев Тувы оригинальным способом поздравили президента РФ Владимира Путина с днем рождения, выстроившись на набережной Енисей в Кызыле в форме слов - Путин и Тува, соединенных символом сердца, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы республики Долаана Салчак.

В понедельник Путину исполняется 67 лет. Днями ранее он побывал в сибирской тайге, где, как отметил Песков, "наслаждался осенней природой". На вопрос, проведет ли Путин день рождения на природе с близкими, Песков ответил РИА Новости утвердительно.

По словам Салчак, акция состоялась около скульптуры "Царская охота" Даши Намдакова, которая расположена на набережной Енисея. Всего во флешмобе приняло участие более 200 юнармейцев, которые представляли республиканскую столицу – Кызыл и поселки Каа-Хем и Сукпак. Глава республики Шолбан Кара-оол у себя на странице в Facebook разместил снятый поздравительный ролик.

На минутном ролике видно, как юнармейцы Тувы выстаиваются на набережной Енисея. Они последовательно выстраиваются, образуя символ сердца, которое обрамляет слова Путин и Тыва, а потом несколько раз выкрикивают фразу "С днем рождения!"