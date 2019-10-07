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РИА Новости

Эксперт заявил, что США позволяют Турции провести операцию в Сирии

09:33 07.10.2019
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© AP Photo / DHA-Depo Photos / Hasan KırmızitaşТурецкие военные в Африне, Сирия
Турецкие военные в Африне, Сирия
© AP Photo / DHA-Depo Photos / Hasan Kırmızitaş
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Отказом от участия в турецкой военной операции на севере Сирии США фактически развязывают Анкаре руки, считает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ Юрий Рогулев.
Ранее Вашингтон заявил, что вооруженные силы США не будут участвовать в военной операции Турции на севере Сирии. В релизе Белого дома, опубликованном после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и его турецкого коллеги Тайипа Эрдогана, также сообщается, что теперь Турция будет ответственна за всех боевиков ИГ*, взятых в плен за последние два года после разгрома террористической группировки Соединенными Штатами.
"Вашингтон маневрирует в отношениях с Турцией. С одной стороны, у них достаточно напряженные возникают отношения в связи с военными закупками Турции и все противоречия, связанные с Сирией и курдами. Вся история связана с поддержкой США "Свободной сирийской армией", которая состоит из курдов, а Турция их считает террористической организацией. На этой основе возникали противоречия", - сказал эксперт в беседе с РИА Новости.
Но, отмечает Рогулев, Турция – член НАТО, у американцев крупнейшие военные базы в стране, поэтому терять такого союзника Вашингтон не хочет.
"С этим связаны и все маневры. С одной стороны, они пытаются проводить свою линию на Ближнем Востоке, которая временами вступает в противоречие с интересами Турции, с другой стороны. Они не хотят полностью терять Турцию и создавать кризис в НАТО. Отсюда все эти маневры Вашингтона, которые мы видим", - пояснил он.
"Фактически американцы развязывают Турции руки. То есть, то, против чего они раньше выступали. Сейчас смысл этого заявления состоит в том, что они позволяют Турции провести эту операцию на севере Сирии, разгромить курдов и отдают их на откуп Турции. Как на самом деле все будет развиваться, не на записках, а в реальности, надо будет посмотреть", - резюмировал он.
Ранее Эрдоган заявил, что решение о турецкой операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято в ближайшие дни. Он добавил, что целью операции будет очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности и для размещения находящихся в Турции сирийских беженцев.
Анкара и Вашингтон в ходе турецко-американских переговоров по созданию зоны безопасности на севере Сирии к востоку от Евфрата достигли договоренности о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне. При этом, как заявил Эрдоган, Анкара начнет операцию против курдских сил, контролирующих этот регион, если США будут затягивать формирование зоны безопасности.
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*Террористическая организация, запрещенная в России.
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