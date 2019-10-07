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РИА Новости

Диетолог назвала продукт, снижающий риски возникновения рака и диабета

09:24 07.10.2019 (обновлено: 10:11 07.10.2019)
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© Fotolia / rogerphotoВрачи
Врачи
© Fotolia / rogerphoto
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие растительные продукты являются наиболее полезными.
По ее словам, "первые места" по положительному эффекту, оказываемому на организм, занимают ягоды — черника, голубика и клюква.
"Они предотвращают сердечно-сосудистые заболевания, онкологию. Эти продукты показаны при диабете, стимулируют работу почек и улучшают зрение", — заявила врач в комментарии "Вечерней Москве".
Она также отметила, что ягоды являются антиоксидантами, усиливают регенерацию клеток, за счет чего дают "эффект омоложения".
Колбасные изделия
2 октября, 16:37РИА Новости
Врач назвала продукты, которые следует исключить из рациона
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