Свидетели по "украинскому делу" дали показания в рамках импичмента Трампа

ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости, Татьяна Смайловски. Первые свидетели по "украинскому делу" начали давать показания в конгрессе США в рамках начатой демократами процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа.

В конце июля состоялся телефонный Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Он оказался в центре внимания после публикаций в СМИ о том, что сотрудник разведки счел его тревожным и направил жалобу своему руководству. Была обнародована расшифровка беседы и сама жалоба сотрудника. Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер, и дела самого Байдена-младшего.

Демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просил помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника – Байдена-старшего. Трамп обвинения отрицает.

Первым по требованию конгрессменов 3 октября на Капитолийский холм явился бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. На следующий день показания давал Майкл Аткинсон, генеральный инспектор разведсообщества, который занимался рассмотрением жалобы информатора на разговор Трампа с Зеленским, что привело к началу расследования в рамках импичмента.

Одной из интересных особенностей этих слушаний в конгрессе является то, что проводятся они не в привычном открытом режиме, а за закрытыми дверями в помещении с особым режимом секретности. Оно предназначено для работы с секретными документами и свидетелями, чьи личности иногда не подлежат раскрытию. Кроме того, интервью со свидетелями проводят не сами конгрессмены, а главным образом юристы и сотрудники аппаратов различных комитетов палаты представителей США. Это схоже с процессом взятия показаний у свидетелей в ходе предварительного следствия.

Там, где хранятся секреты

Длинные переходы, тоннели, коридоры и даже собственная система метро - все это соединяет здания, в которых располагаются палата представителей и сенат США. Для тех, кто посещает американский конгресс впервые, найти дорогу из одного помещения в другое может быть, мягко говоря, затруднительно.

За стенами конгресса хранится много секретов: законодатели работают со сверхсекретными документами, проводят встречи с представителями разведки, высокопоставленными сотрудниками американской администрации. Для обращения с такого рода информацией требуются усиленные меры защиты, в том числе специальные помещения.

Как раз в одном из таких помещений проводятся первые слушания свидетелей по "украинскому делу". Эта комната известна под названием СКИФ, что означает "пункт сбора и обработки секретной информации с особым режимом хранения" (SCIF, Sensitive Compartmented Information Facilities). Таких СКИФов на Капитолийском холме несколько.

Посторонним В.

"Вся суть заключается в том, чтобы не дать врагам получить информацию. СКИФ важен для того, чтобы предотвратить утечки секретной информации", - заявил конгрессмен Дач Рапперсбергер.

По его словам, современные технологии позволяют "проходить" сквозь стены, и СКИФ защищает от возможного электронного проникновения и прослушек. Стоимость конструирования такой комнаты может достигать миллионов долларов. Вовлечены в ее проектирование и строительство могут быть только американские граждане, аккредитованные при Пентагоне или же других органах безопасности.

Некоторые члены конгресса описывают это помещение как "ничем не примечательное с большим деревянным столом и стенами пастельных тонов".

"Это похоже на любую другую комнату, но чтобы открыть переднюю дверь, нужно приложить усилия. Оно (помещение) похоже на Ситуационную комнату в Белом доме. Оно аскетично, и, находясь в нем, вы не осознаете, что находитесь в СКИФе", - рассказал конгрессмен Питер Кинг.

Увидеть, как в эту комнату заходят вызванные свидетели, крайне непросто. Во-первых, в ней имеются несколько входов, и не все из них открыты для глаз журналистов. Во-вторых, сотрудники конгресса могут придумать десятки способов для того, чтобы провести приглашенных гостей в нужное помещение через разные коридоры и здания. Четких временных рамок дачи показаний также нет. Свидетелей могут продержать весь день в случае необходимости. Курта Волкера, к примеру, интервьюировали около 9 часов.