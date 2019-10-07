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РИА Новости

В США разработали план по сдерживанию России в Черном море

09:11 07.10.2019 (обновлено: 11:48 07.10.2019)
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© AP Photo / Vadim GhirdaСолдат морской пехоты США на палубе военного корабля USS Vicksburg в черноморском порту Констанца в Румынии
Солдат морской пехоты США на палубе военного корабля USS Vicksburg в черноморском порту Констанца в Румынии
© AP Photo / Vadim Ghirda
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.
Авторы документа выражают обеспокоенность тем, что в последнее время Москва модернизировала Черноморский флот и нарастила силы в Южном военном округе.
По мнению экспертов центра, чтобы противодействовать "растущему российскому влиянию" в регионе, необходимо развернуть в Румынии и Болгарии системы противовоздушной обороны и береговые ракетные комплексы. Среди других мер — расширение учений НАТО и помощь в развитии оборонных потенциалов Украины и Грузии.
В последние годы Россия сталкивается с беспрецедентной активностью альянса у своих границ. В НАТО это называют "сдерживанием российской агрессии".
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В начале апреля страны альянса согласовали меры по поддержке Украины и Грузии в Черном море. Документ, принятый на встрече в Вашингтоне, предусматривает учения, обмен информацией и заходы в порты акватории.
В Москве заявляли, что распространение сил альянса на восток противоречит ранее полученным гарантиям от лидеров западных стран и Россия будет реагировать соразмерно на агрессивные шаги со стороны НАТО, а тем, кто стремится включить Украину или Грузию в состав блока, следует подумать о последствиях.
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RANDЧерное мореЧерноморский флот ВМФ РоссииНАТОРоссияСШАГрузияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Повысится активность США и НАТО в Черном Море, повысится активность России в Карибском море у берегов Кубы и Венесуэллы.
7 октября, 09:20
kvlbox14
32219402366
Я готов окончательно плюнуть на пенсию в 150 долларов и пусть она пойдёт на противостояние этой злой империи США. Надеюсь остальные патриоты меня поддержат.
7 октября, 09:22
kkremlebotov.vasya
20862623121
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