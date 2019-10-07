В США разработали план по сдерживанию России в Черном море

Солдат морской пехоты США на палубе военного корабля USS Vicksburg в черноморском порту Констанца в Румынии

© AP Photo / Vadim Ghirda Солдат морской пехоты США на палубе военного корабля USS Vicksburg в черноморском порту Констанца в Румынии

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.

Авторы документа выражают обеспокоенность тем, что в последнее время Москва модернизировала Черноморский флот и нарастила силы в Южном военном округе.

По мнению экспертов центра, чтобы противодействовать "растущему российскому влиянию" в регионе, необходимо развернуть в Румынии и Болгарии системы противовоздушной обороны и береговые ракетные комплексы. Среди других мер — расширение учений НАТО и помощь в развитии оборонных потенциалов Украины и Грузии.

В последние годы Россия сталкивается с беспрецедентной активностью альянса у своих границ. В НАТО это называют "сдерживанием российской агрессии".

В начале апреля страны альянса согласовали меры по поддержке Украины и Грузии в Черном море. Документ, принятый на встрече в Вашингтоне, предусматривает учения, обмен информацией и заходы в порты акватории.