Люк Бессон назвал обвинения в изнасиловании враньем

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Французский кинорежиссер Люк Бессон заявил, что никогда не принуждал ни к чему женщин "ни физически, ни морально" и назвал обвинения в изнасиловании враньем.

Парижский судебный следователь 4 октября возобновил дело об изнасиловании в отношении кинорежиссера Люка Бессона.

"Это дело - ложь от начала и до конца", - заявил режиссер в интервью телеканалу BFMTV и добавил, что никогда не принуждал к чему бы то ни было женщин "ни физически, ни морально".

"Я никогда в своей жизни не насиловал женщин, я никогда не поднимал руку на женщин, я никогда не угрожал женщинам... Я никогда не подмешивал женщинам наркотики. Это ложь", - добавил Бессон.

При этом он признал, что в течение двух лет состоял в отношениях с актрисой, подавшей на него в суд.

Молодая актриса Санд Ван Рой подала иск против режиссера в мае прошлого года. По версии 27-летней женщины, инцидент произошел в парижском отеле Bristol. В мае этого года прокуратура Парижа после девяти месяцев расследования отклонила иск актрисы в связи с тем, что порученное уголовной полиции следствие не смогло подтвердить выдвинутые против кинематографиста обвинения.