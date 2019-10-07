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РИА Новости
Культура

Люк Бессон назвал обвинения в изнасиловании враньем

09:09 07.10.2019
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© РИА Новости / Петр Чернов / Перейти в фотобанкФранцузский режиссер Люк Бессон
Французский режиссер Люк Бессон
© РИА Новости / Петр Чернов
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Французский режиссер Люк Бессон. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Французский кинорежиссер Люк Бессон заявил, что никогда не принуждал ни к чему женщин "ни физически, ни морально" и назвал обвинения в изнасиловании враньем.
Парижский судебный следователь 4 октября возобновил дело об изнасиловании в отношении кинорежиссера Люка Бессона.
"Это дело - ложь от начала и до конца", - заявил режиссер в интервью телеканалу BFMTV и добавил, что никогда не принуждал к чему бы то ни было женщин "ни физически, ни морально".
"Я никогда в своей жизни не насиловал женщин, я никогда не поднимал руку на женщин, я никогда не угрожал женщинам... Я никогда не подмешивал женщинам наркотики. Это ложь", - добавил Бессон.
При этом он признал, что в течение двух лет состоял в отношениях с актрисой, подавшей на него в суд.
Французский режиссер Люк Бессон
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Молодая актриса Санд Ван Рой подала иск против режиссера в мае прошлого года. По версии 27-летней женщины, инцидент произошел в парижском отеле Bristol. В мае этого года прокуратура Парижа после девяти месяцев расследования отклонила иск актрисы в связи с тем, что порученное уголовной полиции следствие не смогло подтвердить выдвинутые против кинематографиста обвинения.
Позже в отношении Бессона были выдвинуты еще несколько обвинений от других женщин. В частности, бывшая кастинг-директор обратилась к прокурору Парижа с заявлением о том, что ее изнасиловал Люк Бессон. В начале этого года портал Mediapart сообщил, что 40-летняя актриса, проживающая в США, рассказала о случае сексуального домогательства, который якобы произошел в марте 2002 года во время ее деловой встречи с Бессоном. По словам актрисы, она была "полностью сбита с толку" после произошедшего и считает, что из-за отказа режиссер не взял ее на роль в своем фильме.
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КультураЛюк БессонФранцияВ мире
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