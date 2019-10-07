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РИА Новости

В России разработают оборудование для добычи газа в Аргентине

08:54 07.10.2019 (обновлено: 08:56 07.10.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВентиль на трубопроводе газораспределительной станции "Нежухив" в Стрыйском районе Львовской области
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции Нежухив в Стрыйском районе Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
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БУЭНОС-АЙРЕС, 7 окт - РИА Новости. Российский производитель разработает специальное оборудование для работ на крупнейшем месторождении сланцевой нефти и газа в Аргентине Vaca Muerta, сообщила РИА Новости Олеся Казакова, глава компании World Business Partners Argentina, представляющей интересы ряда российских и аргентинских предприятий.
В марте российские производители специализированной техники посетили провинцию Санта-Фе. В сентябре в Москве прошла ответная бизнес-миссия аргентинских компаний для обсуждения создания совместных производств, организованная при поддержке руководителя направления экспорта специализированной техники Ассоциации Росспецмаш Игоря Сатаева и директора профильного департамента Минпромторга Марии Елкиной.
В частности руководство и собственники компании Scorza Argentina, являющейся крупным производителем техники для коммунальных служб, посетили Галичский автокрановый завод. В настоящее время Scorza планирует расширить свой бизнес и предложить разработки для нефтегазового сектора.
"Основным приоритетным направлением бизнеса в Аргентине на данный момент является нефтегазовый сектор, и в этой связи компании спешат диверсифицировать свой бизнес, и с каждым разом всё больше интересуются специализированной техникой, используемой на таких крупных проектах, как нефтедобыча и горнодобывающая промышленность" - отметила Казакова.
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"Компании подписали меморандум о намерениях и договорились, что российский завод представит разработки специального крана на 70 тонн именно для нефтяных работ на месторождении Vaca Muerta", - добавила она, пояснив, что планируется и сама поставка крана, а также обсуждается открытие в будущем совместного производства в Аргентине.
Ожидается ответный визит представителей компании РФ в Аргентину.
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