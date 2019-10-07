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РИА Новости

Глава Хабаровского края раскритиковал проект онкоцентра в Комсомольске

08:47 07.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГубернатор Хабаровского края Сергей Фургал
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал . Архивное фото
ХАБАРОВСК, 7 окт - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что недоволен проектом новой детской больницы Комсомольска-на-Амуре и онкологического центра, оба проекта входят в план социально-экономического развития, его реализацию до этого раскритиковал вице-премьер Юрий Трутнев.
Трутнев 2 октября сообщил, что работа по реализации комплексного плана социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре организована плохо: из 24 объектов построено четыре.
"Очень серьезные проблемы по детскому больничному комплексу. При проектировании не были учтены деньги на закупку оборудования, это 1,2 миллиарда и на строительно-монтажные работы. Разбираемся, как объект, который стоил 5,3 миллиарда, вдруг был оценен в 2,4 миллиарда и приступили к строительству. И только когда построили часть объекта, вдруг выяснилось, что денег нет", - сказал Фургал журналистам.
По его словам, второй объект, который вызывает сложности, - онкологический центр, у подрядчика которого "трудности с финансированием и рабочей силой".
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время выступления в рамках правительственного часа на пленарном заседании Государственной думы РФ в Москве. 3 апреля 2019
Вчера, 16:46РИА Новости
Голикова заявила о необходимости глобальной модернизации ряда больниц
"Идет значительное отставание от графика (по онкоцентру). Данный проект тоже переделывается, проходит заново госэкспертизу. Сложно сейчас кого-то обвинить или привлечь, нужно разобраться, кто заказывал эти проекты, как проводили конкурс. Это все происходило в 2016-2017 году, расхлебывать приходится нам", - пояснил Фургал.
Комсомольск-на-Амуре - второй по величине город Хабаровского края, там сосредоточены крупные промышленные предприятия - авиастроительный и судостроительный заводы, где производят гражданские и военные суда, НПЗ, ведется выплавка стали, создана ТОР. Он стал первым городом России (второй - Свободный в Амурской области), где начали реализовывать долгосрочный план комплексного социально-экономического развития. План направлен на создание в городе комфортной среды проживания, повышение качества жизни и развитие промышленного потенциала.
По словам Трутнева, объем финансирования мероприятий плана социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре - 41 миллиард, "проблем с финансированием плана нет, есть проблемы с организацией работ".
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Сергей ФургалКомсомольскОбщество
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