МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Жители столицы в проекте "Активный гражданин" смогут проголосовать за лучший отреставрированный памятник архитектуры, сообщается на сайте мэра Москвы.

"В проекте "Активный гражданин" открылось голосование, посвященное реставрации памятников архитектуры в столице. Горожане выберут лучший отреставрированный объект", - говорится в сообщении.

Уточняется, что голосование состоит из четырех блоков. В каждом из них участники проекта проголосуют за памятник архитектуры, реставрация которого, как им кажется, выполнена лучше других.

Так, в первом блоке можно будет выбрать среди павильонов "Земледелие" и "Космос" на ВДНХ, фонтанов "Золотой колос" и "Дружба народов", а также комплекса Хамовнических казарм. Во втором блоке - Ново-Екатерининская больница на Страстном бульваре, Киевский вокзал, дом-коммуна архитектора Николаева, станция "Киевская" Филевской линии метро и здание газеты "Известия".

После этого москвичи выберут лучший отреставрированный объект среди усадьбы Старо-Никольское в поселении Первомайском, особняка Ольги Коробковой, жилого дома купца Николая Баулина, особняка Анны Кекушевой и усадьбы Алексея Разумовского. В последнем блоке представлены скоропечатня Левенсона, церковь Спаса Нерукотворного в селе Вороново, Малый собор Донского монастыря, фамильное захоронение Морозовых на Рогожском кладбище и фреска на станции метро "Киевская" Арбатско-Покровской линии.