Число пострадавших в ДТП с автобусом в Самаре выросло до 15

САМАРА, 7 окт - РИА Новости. Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Самаре выросло до 15 человек, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе Минздрава региона.
Ранее МЧС РФ сообщало, что утром 6 октября в Кировском районе Самары автобус, следующий по маршруту №41, столкнулся с мачтой уличного освещения. Всего в автобусе находились 30 человек. Минздрав региона сообщал, что в результате ДТП пострадали 13 человек, позже их число выросло 14.
"Еще один обратился в лечебное учреждение. Шесть человек госпитализированы", - сказала собеседница агентства.
По факту ДТП прокуратура и полиция региона проводят проверки. По информации перевозчика ООО "СамараАвтоГаз", водитель легкового автомобиля подрезал автобус. Со слов водителя автобуса, пытаясь избежать столкновения, он сманеврировал в сторону, кузов автобуса задел бордюрный камень и произошло столкновение с опорой.