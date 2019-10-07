Число пострадавших в ДТП с автобусом в Самаре выросло до 15

ДТП с участием автобуса районе пересечения улиц Стара-Загоры и Ташкентской в Самаре

© Фото : МЧС РФ ДТП с участием автобуса районе пересечения улиц Стара-Загоры и Ташкентской в Самаре

САМАРА, 7 окт - РИА Новости. Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Самаре выросло до 15 человек, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе Минздрава региона.

Ранее МЧС РФ сообщало, что утром 6 октября в Кировском районе Самары автобус, следующий по маршруту №41, столкнулся с мачтой уличного освещения. Всего в автобусе находились 30 человек. Минздрав региона сообщал, что в результате ДТП пострадали 13 человек, позже их число выросло 14.

"Еще один обратился в лечебное учреждение. Шесть человек госпитализированы", - сказала собеседница агентства.