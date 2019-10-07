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РИА Новости

В Киргизии шесть шахтеров погибли, отравившись угарным газом

08:42 07.10.2019 (обновлено: 11:24 07.10.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкШахтеры
Шахтеры
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Шахтеры. Архивное фото
БИШКЕК, 7 окт - РИА Новости. Шесть шахтеров погибли за выходные на юге Киргизии, отравившись угарным газом, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе министерства чрезвычайный ситуаций.
"Шесть шахтеров погибли на двух шахтах в Баткенской области Киргизии", - сказали в МЧС.
По данным пресс-службы, первый случай произошел на шахте "Абдухакар-Кен", там 5 октября отравились угарным газом трое старателей. Пострадавших доставили в больницу, но врачи не смогли их спасти. Еще трое мужчин погибли от отравления газом 6 октября в городе Кызыл-Кие. Они самостоятельно копали уголь на одной из шахт. Спасатели извлекли тела и передали их врачам.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе кабмина, премьер Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев на рабочем совещании поручил не допускать людей на заброшенные шахты. По словам премьера, с учетом приближения отопительного сезона и повышения спроса на уголь местные власти вместе с правоохранительными органами должны провести усиленную информационно-разъяснительную работу среди населения близлежащих к шахтам населенных пунктов о недопустимости нелегальной добычи угля. МЧС поручено в "срочном порядке реализовать комплекс превентивных мероприятий, чтобы не допускать подобных трагедий в будущем".
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"Компании, обладающие лицензиями на месторождения угля, должны строго соблюдать все требования безопасности или должны быть лишены права работать в условиях, когда существуют угрозы жизни и здоровью людей", - добавил премьер.
В шахтах на юге Киргизии ежегодно погибают более десятка "черных старателей". Причина этому - несоблюдение техники безопасности и отсутствие необходимого для добычи полезных ископаемых оборудования.
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