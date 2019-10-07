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РИА Новости

Роспотребнадзор посоветовал не покупать домашние продукты

08:40 07.10.2019 (обновлено: 15:42 07.10.2019)
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© Fotolia / ViktorijaАпельсиновый джем
Апельсиновый джем
© Fotolia / Viktorija
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендует гражданам не покупать продукты в несанкционированных точках продаж или требовать документы на продукцию и медкнижку, сообщается на сайте ведомства.
Роспотребнадзор сообщает, что продукт, произведенный и упакованный в домашних условиях, может быть опасен по многим причинам. К ним относятся нарушение рецептуры выработки продуктов и правил проведения дезинфекции.
Также при приготовлении продуктов дома в них могут попасть посторонние предметы или ингредиенты. На заводах же, как правило, закрытый цикл производства. Кроме того, зачастую уже на этапе создания продукт, изготовляемый дома, может быть заражен возбудителями дизентерии, сальмонеллеза или ботулизма, предупреждает ведомство.
Также опасность может представлять и несоблюдение норм упаковки. Производственная упаковка, в отличие от "домашней", гарантирует безопасную транспортировку и хранение. Кроме того, когда продукты произведены в частном секторе, назначение упаковки часто может не соответствовать продукту.
Еще одна серьезная причина, по которой не стоит приобретать "домашние" продукты, - частое отсутствие у продавцов документов на продукцию, разрешения на торговлю и личной медкнижки.
Роспотребнадзор напоминает, что, приобретая продукты с рук, потребитель вправе запросить ветеринарный сопроводительный документ и декларацию о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза.
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Популярные комментарии
лоббирования интересов крупных торговых сетей
7 октября, 09:02
mmilentich
1710003
Просто Роспотребнадзор хотел сказать, что продукцией, произведённой в домашних условиях, есть вероятность отравления, в то время, как крупные производители продуктов потребления, травят нас постоянно всякими добавками, заменителями и т.д. и т.п., в целях получения сверхприбылей.
7 октября, 09:14
Ея Величества
1520002
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