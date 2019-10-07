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РИА Новости

В Приморье задержали поджигателя автомобилей, мстившего за увольнение

08:40 07.10.2019 (обновлено: 10:52 07.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 7 окт — РИА Новости. Полиция задержала подозреваемого в серии поджогов автомобилей во Владивостоке, который мстил за увольнение без выплаты зарплаты, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального УМВД России.
В дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по Владивостоку поступило сообщение, что неизвестный мужчина поджег автомобиль Daewoo. Следственно-оперативная группа установила, что на территории автобазы на улице Слуцкого неизвестный облил два автомобиля горючей жидкостью и поджег их. По факту ЧП был задержан ранее судимый 32-летний житель города.
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"В отделе полиции мужчина дал признательные показания и пояснил, что совершил злодеяние на почве неприязненных отношений. Причина была в увольнении без выплаты заработной платы из компании, в которой он работал водителем эвакуатора. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет", — сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального УМВД.
Собеседник агентства добавил, что задержанный признался еще в одном поджоге, который совершил в Первореченском районе города по той же причине. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил около девяти миллионов рублей.
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