В Приморье задержали поджигателя автомобилей, мстившего за увольнение

ВЛАДИВОСТОК, 7 окт — РИА Новости. Полиция задержала подозреваемого в серии поджогов автомобилей во Владивостоке, который мстил за увольнение без выплаты зарплаты, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального УМВД России.

В дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по Владивостоку поступило сообщение, что неизвестный мужчина поджег автомобиль Daewoo. Следственно-оперативная группа установила, что на территории автобазы на улице Слуцкого неизвестный облил два автомобиля горючей жидкостью и поджег их. По факту ЧП был задержан ранее судимый 32-летний житель города.

"В отделе полиции мужчина дал признательные показания и пояснил, что совершил злодеяние на почве неприязненных отношений. Причина была в увольнении без выплаты заработной платы из компании, в которой он работал водителем эвакуатора. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет", — сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального УМВД.