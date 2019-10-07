Большинство россиян убеждены в пользе прививок, показал опрос

По данным исследования, большинство россиян (57%) считают, что прививки приносят больше пользы, чем вреда, они эффективно защищают от инфекций - в основном это респонденты в возрасте от 18 до 24 лет (69%) и от 60 лет и старше (62%), а также жители населенных пунктов численностью от 100 до 500 тысяч (62%).