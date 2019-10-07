Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-07T08:37Z
https://ria.ru/20191007/1559496705.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155006/86/1550068652_0:0:3086:1736_1036x0_80_0_0_714304a4f1fd7dc868a1f38404700570.jpg
РИА Новости

Большинство россиян убеждены в пользе прививок, показал опрос

08:37 07.10.2019
253
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедсестра в прививочном кабинете
Медсестра в прививочном кабинете
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медсестра в прививочном кабинете . Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Большинство россиян считают, что прививки защищают от инфекций, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
По данным исследования, большинство россиян (57%) считают, что прививки приносят больше пользы, чем вреда, они эффективно защищают от инфекций - в основном это респонденты в возрасте от 18 до 24 лет (69%) и от 60 лет и старше (62%), а также жители населенных пунктов численностью от 100 до 500 тысяч (62%).
Мобильный пункт вакцинации
4 октября, 03:39РИА Новости
Врачи из США рассказали, когда лучше всего сделать прививку от гриппа
Также отмечается, что 23% граждан полагают, что прививки бесполезны - не приносят ни существенной пользы, ни значительного вреда, еще 11% ответили, что они опасны - приносят больше вреда, чем пользы.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 27 сентября среди 1,6 тысячи россиян от 18 лет методом телефонного интервью. Для этой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
790003
Обсудить 0
ВЦИОМРоссияОбщество
Рекомендуем
Прививка
ВЦИОМ: большинство россиян считают, что прививки защищают от инфекций
РИА
Новости
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа
ВЦИОМ: более 60% россиян когда-либо делали прививку от гриппа
Врач
В России испытали медкомплекс по реабилитации печени отдельно от организма
Апельсиновый джем
Роспотребнадзор посоветовал не покупать домашние продукты
Лента
новостей
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
Скворцова отметила рост числа операций по трансплантации органов в России
Врачи
Диетолог назвала продукт, снижающий риски возникновения рака и диабета
Анатолий Солоницын на съемках фильма «Андрей Рублев»
Рабочий вариант сценария "Андрея Рублева" продали за 2,6 миллиона рублей
Президент США Дональд Трамп
И. о. шефа аппарата Белого дома считает, что Трамп сможет выиграть выборы
Юлия Юзик
Иран назвал причину задержания российской журналистки Юлии Юзик
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции Нежухив в Стрыйском районе Львовской области
В России разработают оборудование для добычи газа в Аргентине
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Арендатора кафе под Саратовом, где при пожаре погибли люди, будут судить
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев
Посол России опроверг слухи о том, что Минск требовал смены военного атташе
Операция
Ученые создали материал для имплантатов, уничтожающий до 98% бактерий
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:54В Луганской области горняки отказались работать из-за долгов по зарплате
15:53На жителя Ростовской области завели дело после жестокого убийства девушки
15:52Жительницу Кузбасса осудили за взятки при оформлении справок
15:50Три человека погибли в результате нападения на автобус в Афганистане
15:48National Interest назвал пять лучших российских танков
15:44"Русский экзархат" сохранит традиции в составе РПЦ, заявил Легойда
15:42В Минсельхозе заявили об известности региональных брендов за рубежом
15:40ДНР призвала "нормандскую четверку" к реакции на срыв отвода сил в Донбассе
15:37Глава МИД Белоруссии подтвердил, что Минск не будет размещать РСМД
15:36В Жуковском отец случайно убил маленькую дочь, пока жена была в роддоме
15:35Синод принял "Русский экзархат" в Европе в юрисдикцию РПЦ
15:32Британский премьер призвал ЕС отреагировать на его предложения по Brexit
15:31Умерла участница команды КВН "Сборная Снежногорска" Евгения Жарикова
15:26В Башкирии три человека погибли при пожаре в частном доме
15:26Скворцова сообщила о росте числа врачей первичного звена здравоохранения
15:26Шотландский суд не будет вводить ограничения на действия Джонсона по Brexit
15:25В Туве госпитализировали семь пострадавших в ДТП с микроавтобусом
15:24На берегу Черного моря нашли клад V века
15:22В Росархиве рассказали, как сушат пострадавшие от воды документы РГАЛИ
15:20На Украине умерли сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
Лента новостейМолния