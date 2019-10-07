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РИА Новости

И. о. шефа аппарата Белого дома считает, что Трамп сможет выиграть выборы

08:10 07.10.2019 (обновлено: 08:19 07.10.2019)
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© AP Photo / Carolyn KasterПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Carolyn Kaster
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Исполняющий обязанности шефа аппарата Белого дома Мик Малвейни считает, что президенту США Дональду Трампу удастся одержать победу на выборах 2020 года после процедуры импичмента, который только усилит его политические позиции, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
В беседах с другими сотрудниками Белого дома Малвейни предрек Трампу победу в 45 штатах США и заявил, что чем дольше будет тянуться процедура импичмента, тем лучше это для Трампа с политической точки зрения.
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Однако издание отмечает, что подобные прогнозы основаны не на анализе данных опросов, а на инстинкте Малвейни. По мнению источников портала, ответственные аналитики крайне опасаются предсказывать на таком раннем этапе, какая партия больше выиграет от импичмента.
Демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника - Байдена. Трамп обвинения отрицает.
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Дональд ТрампСШАВ мире
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