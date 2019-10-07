Рейтинг президента Южной Кореи опустился до рекордного минимума

СЕУЛ, 7 окт - РИА Новости. Рейтинг президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина опустился до рекордного минимума с момента его вступления в должность, следует из данных южнокорейского исследовательского агентства Realmeter.
По данным агентства, рейтинг одобрения государственной политики Мун Чжэ Ина в первую неделю октября составил рекордно низкие 44,4%, что на 2,9 процентных пункта ниже, чем результат последней недели сентября. Предыдущий минимум (44,9%) был зарегистрирован в марте 2019 года.
Уровень недовольства граждан также показал рекордные значения. При этом из 52,3% респондентов, которые негативно оценили политику южнокорейского лидера, 40,6% считают, что президент "крайне плохо" выполняет свои обязанности.
Исследование было проведено методом телефонного интервью с 30 сентября по 4 октября среди 2007 человек, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.
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Ранее сообщалось, что 3 октября в Сеуле состоялся митинг оппозиции с требованием ухода с поста президента Мун Чжэ Ина и отставки министра юстиции. В мероприятии, по данным организаторов, участвовали более миллиона человек.
Нынешняя волна недовольства вызвана назначением на пост министра юстиции бывшего секретаря президента страны по гражданским делам Чо Гука. Вызвавшее общественный резонанс назначение состоялось 9 сентября, несмотря на обвинения кандидата и его семьи в многочисленных нарушениях закона. Обвинения в адрес министра и его супруги включают подделку документов, возможные денежные махинации и использование личных связей для поступления их дочери в престижный университет. Прокуратура начала проверки, но пока не смогла предоставить убедительные доказательства. Супругу Чо Гука уже дважды вызывали на допрос в прокуратуру, также органы запросили ордер на арест в отношении его племянника.