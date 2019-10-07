В Москве в понедельник ожидается дождь с мокрым снегом

МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Небольшой кратковременный дождь с мокрым снегом ожидает москвичей в понедельник, воздух в столице прогреется до 5 градусов, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Сегодня мы ожидаем облачную с неустойчивыми прояснениями погоду, местами пройдет небольшой кратковременный дождь с мокрым снегом. Максимальная температура в Москве - плюс 3-5, по области – от плюс одного до плюс шести", - сказал Синенков.

По его словам, среднесуточная температура ниже климатической нормы на 4 градуса. Он также отметил, что осадков будет немного, в столице выпадет не более одного миллиметра.