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РИА Новости

В Москве в понедельник ожидается дождь с мокрым снегом

08:05 07.10.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Дождь в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Небольшой кратковременный дождь с мокрым снегом ожидает москвичей в понедельник, воздух в столице прогреется до 5 градусов, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня мы ожидаем облачную с неустойчивыми прояснениями погоду, местами пройдет небольшой кратковременный дождь с мокрым снегом. Максимальная температура в Москве - плюс 3-5, по области – от плюс одного до плюс шести", - сказал Синенков.
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По его словам, среднесуточная температура ниже климатической нормы на 4 градуса. Он также отметил, что осадков будет немного, в столице выпадет не более одного миллиметра.
Метеоролог добавил, что ветер будет северо-западный, его скорость составит 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметров ртутного столба.
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