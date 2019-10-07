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РИА Новости

Трамп призвал к импичменту Пелоси и Шиффа

07:36 07.10.2019 (обновлено: 08:11 07.10.2019)
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© AP Photo / Carolyn KasterПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Carolyn Kaster
Президент США Дональд Трамп
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, председатель комитета палаты представителей США по разведке Адам Шифф, а также те, кто был с ними в сговоре, заслуживают импичмента за их преступления и госизмену.
"Нэнси Пелоси знала обо всех, многих случаях лжи и массовых случаях мошенничества, которые совершал хитрый Адам Шифф в отношении Конгресса и американского народа", - написал Трамп в Twitter.
По его словам Пелоси "во всех отношениях виновна" так же, как Шифф, "в особо тяжких и незначительных преступлениях и даже в госизмене".
Дональд Трамп во время телефонного разговора с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом
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"Я думаю, это значит, что им и тем, кто злобно вступал с ними в сговор, должны немедленно объявить импичмент", - отметил Трамп.
Телефонный разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского оказался в центре внимания после публикаций в СМИ о том, что сотрудник разведки счел его тревожным и направил жалобу своему руководству. Ранее была обнародована расшифровка телефонного разговора, а в четверг и сама жалоба. Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, и дела самого Хантера Байдена.
Демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника - Байдена. Трамп обвинения отрицает.
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Импичмент Дональда ТрампаАдам ШиффНэнси ПелосиДональд ТрампСШАВ мире
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