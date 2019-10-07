Названа вероятная причина пожара в Волоколамском районе

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Предварительной причиной пожара в жилом доме в Волоколамском районе Подмосковья, где погибли четверо детей и один взрослый, стала неисправность в электрооборудовании, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Ранее в пресс-службе МЧС России РИА Новости рассказали, что в результате пожара в деревне Чисмена погибли пять человек, из них четверо детей.