В МЧС рассказали о жертвах пожара в Волоколамском районе

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Жертвами пожара в Волоколамском районе стали двое детей в возрасте 3 лет, один 5 лет и один годовалый, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.

Ранее в пресс-службе МЧС России РИА Новости рассказали, что в результате пожара в деревне Чисмена погибли пять человек, из них четверо детей.

Сообщается, что погибла женщина 30 лет, два трехлетних ребенка, один 5 лет и один годовалый.