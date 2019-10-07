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РИА Новости

В МЧС рассказали о жертвах пожара в Волоколамском районе

07:13 07.10.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Жертвами пожара в Волоколамском районе стали двое детей в возрасте 3 лет, один 5 лет и один годовалый, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
Ранее в пресс-службе МЧС России РИА Новости рассказали, что в результате пожара в деревне Чисмена погибли пять человек, из них четверо детей.
Сообщается, что погибла женщина 30 лет, два трехлетних ребенка, один 5 лет и один годовалый.
Площадь пожара составила 40 квадратных метров, добавили в пресс-службе.
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