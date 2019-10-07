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РИА Новости

В Подмосковье четверо детей и взрослый погибли при пожаре

07:04 07.10.2019 (обновлено: 10:15 07.10.2019)
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© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в фотобанк
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Четверо детей и один взрослый погибли при пожаре в Волоколамском районе Подмосковья, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Трагедия произошла в ночь на 7 октября в поселке Чисмена. Жертвами пожара стали двое детей в возрасте трех лет, один пятилетний и один годовалый ребенок, а также 30-летняя женщина, еще три человека пострадали.
Площадь пожара составила 40 квадратных метров, в борьбе с огнем участвовали 12 человек и три единицы техники, возгорание удалось ликвидировать в 4:22 мск.
Причиной пожара, по предварительным данным, стало короткое замыкание в электропроводке.
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