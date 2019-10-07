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РИА Новости

Американец застрелил зятя, пытавшегося устроить сюрприз

07:00 07.10.2019 (обновлено: 15:31 07.10.2019)
38001
© Фото : страница Кристофера Бергана в FacebookКристофер Берган
Кристофер Берган
© Фото : страница Кристофера Бергана в Facebook
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Житель Флориды случайно застрелил своего зятя, прилетевшего в США из Норвегии, чтобы сделать ему сюрприз, об этом пишет издание People.
Инцидент произошел вечером 1 октября в городке Галф Бриз. Кристофер Берган прилетел во Флориду на день рождения своего тестя Ричарда Денниса и сразу направился к нему домой.
Однако, как сообщил местный шериф, накануне приезда Бергана в дом Денниса приходил другой человек, с которым у него произошла словесная перепалка, после чего мужчина прогнал своего оппонента.
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В результате, когда Берган выскочил из кустов, чтобы удивить тестя, тот выстрелил, приняв его за другого. Хотя медики оперативно приехали на место происшествия, спасти молодого человека не удалось — он умер от пулевого ранения в сердце.
В полиции Флориды заявили, что речь идет о несчастном случае и виновному не будет предъявлено никаких обвинений.
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НорвегияСШАВ мире
Популярные комментарии
Как у них просто всё...застрелил как собаку и никаких вопросов, свободен...
7 октября, 07:16
aanelena0709
7251102
Вот бы нашим "правоохранителям" такой случай! Уж они бы расстарались.., незаконный оборот оружия и боеприпасов.., умышленное убийство..,да еще и состояние опьянения нашли и т.п... Короче столько возможностей для выслуги и сруба палок...
7 октября, 07:39
Дмитрий
17112157
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