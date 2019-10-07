Американец застрелил зятя, пытавшегося устроить сюрприз

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Житель Флориды случайно застрелил своего зятя, прилетевшего в США из Норвегии, чтобы сделать ему сюрприз, об этом пишет издание Житель Флориды случайно застрелил своего зятя, прилетевшего в США из Норвегии, чтобы сделать ему сюрприз, об этом пишет издание People

Инцидент произошел вечером 1 октября в городке Галф Бриз. Кристофер Берган прилетел во Флориду на день рождения своего тестя Ричарда Денниса и сразу направился к нему домой.

Однако, как сообщил местный шериф, накануне приезда Бергана в дом Денниса приходил другой человек, с которым у него произошла словесная перепалка, после чего мужчина прогнал своего оппонента.

В результате, когда Берган выскочил из кустов, чтобы удивить тестя, тот выстрелил, приняв его за другого. Хотя медики оперативно приехали на место происшествия, спасти молодого человека не удалось — он умер от пулевого ранения в сердце.