США отказались поддержать военную операцию Турции в Сирии

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Пентагон не будет участвовать в военной операции, которую Анкара намерена провести на севере Сирии, об этом говорится в релизе Белого дома, опубликованном после телефонного разговора президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана.

В Вашингтоне подтвердили, что запланированная Турцией операция начнется "скоро". "Силы США, которые победили местный "халифат" ИГ*, больше не будут находиться в непосредственной близости", - говорится в заявлении.

При этом в Белом доме подчеркнули, что теперь Турция будет нести ответственность за всех боевиков ИГ*, взятых в плен за последние два года после разгрома террористической группировки.

В администрации Трампа также напомнили, что ранее требовали от Франции, Германии и других европейских стран забрать обратно пленных боевиков, являющихся выходцами из этих государств.

"США не будут держать их многие годы и за огромную для американских налогоплательщиков цену", - отметили в Белом доме.

Накануне Эрдоган заявил, что решение о турецкой операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято в ближайшие дни. Он добавил, что целью операции будет очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности и для размещения находящихся в Турции сирийских беженцев.

Представитель поддерживаемого США арабо-курдского формирования "Сирийские демократические силы" (SDF) Мустафа Бали в ответ пригрозил Турции "тотальной войной".