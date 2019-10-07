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РИА Новости
Война в Сирии

США отказались поддержать военную операцию Турции в Сирии

06:10 07.10.2019 (обновлено: 09:08 07.10.2019)
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© AP Photo / Emrah GurelВоеннослужащий турецкой армии на боевой позиции в Сирии
Военнослужащий турецкой армии на боевой позиции в Сирии
© AP Photo / Emrah Gurel
Военнослужащий турецкой армии на боевой позиции в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Пентагон не будет участвовать в военной операции, которую Анкара намерена провести на севере Сирии, об этом говорится в релизе Белого дома, опубликованном после телефонного разговора президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана.
В Вашингтоне подтвердили, что запланированная Турцией операция начнется "скоро". "Силы США, которые победили местный "халифат" ИГ*, больше не будут находиться в непосредственной близости", - говорится в заявлении.
При этом в Белом доме подчеркнули, что теперь Турция будет нести ответственность за всех боевиков ИГ*, взятых в плен за последние два года после разгрома террористической группировки.
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В администрации Трампа также напомнили, что ранее требовали от Франции, Германии и других европейских стран забрать обратно пленных боевиков, являющихся выходцами из этих государств.
"США не будут держать их многие годы и за огромную для американских налогоплательщиков цену", - отметили в Белом доме.
Накануне Эрдоган заявил, что решение о турецкой операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято в ближайшие дни. Он добавил, что целью операции будет очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности и для размещения находящихся в Турции сирийских беженцев.
Представитель поддерживаемого США арабо-курдского формирования "Сирийские демократические силы" (SDF) Мустафа Бали в ответ пригрозил Турции "тотальной войной".
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Обсудить 19
Война в СирииТурцияСирияСША
Популярные комментарии
"что ранее требовали от Франции, Германии и других европейских стран забрать обратно пленных боевиков, являющихся выходцами из этих государств."-😡😡😡- Пленных? Боеиков? Я думал это просто террористы... Хотя для США они просто пленные, проходящие курсы повышения квалификации... Скоро они вылезут в новой какой-нбудь войнушке или очередном терракте в США...😂😂😂
7 октября, 07:18
Felix D
2112002
То есть американцы своих боевиков спасли и спрятали,теперь турки должны заботится о своих-шикарная логика.каждый должен заботится о тех,кого породил-ЗАКОН ПРИРОДЫ
7 октября, 07:16
bbizon972
1841002
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