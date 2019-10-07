СМИ: связанные с Трампом бизнесмены хотели сменить руководство "Нафтогаза"

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Группа бизнесменов, связанных с президентом США Дональдом Трампом и его личным адвокатом Руди Джулиани, пыталась назначить новое руководство в украинской нефтегазовой компании "Нафтогаз", сообщает агентство Группа бизнесменов, связанных с президентом США Дональдом Трампом и его личным адвокатом Руди Джулиани, пыталась назначить новое руководство в украинской нефтегазовой компании "Нафтогаз", сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники.

По данным агентства, в марте три бизнесмена - Лев Парнас, Игорь Фурман и Гарри Сарджиант III - обсуждали план по смещению с поста главы "Нафтогаза" Андрея Коболева и назначению вместо него Андрея Фаворова, который был одним из топ-менеджеров украинской компании.

Отмечается, что Парнас и Фруман считали, что Фаворов в качестве партнера позволит им совершать каждый год до ста танкерных перевозок сжиженного газа на Украину. При этом, по данным агентства, Сарджиант убеждал Фаворова, что часто видится с Трампом, и американский лидер полностью поддерживает эту сделку.

Источник агентства отметил, что сам Фаворов позже рассказывал, что их разговор напоминал шантаж.

Агентство сообщает, что план американских предпринимателей провалился после президентских выборов на Украине, на которых победил Владимир Зеленский.

Отмечается, что попытки сменить руководство "Нафтогаза" вскоре продолжил министр энергетики США Рик Перри, который хотел включить в состав правления выходца из Техаса, который является одним из его политических спонсоров.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп заявил республиканцам в палате представителей США, что в июле позвонил своему Владимиру Зеленскому именно по настоянию Рика Перри. Представитель министра энергетики позже сообщила, что чиновник просил президента обсудить лишь вопросы, связанные с энергетикой и экономикой.

В сентябре Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося 25 июля разговора лидеров США и Украины. Ранее СМИ сообщили, что в разговоре с Зеленским Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена. Стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского расследовать обстоятельства увольнения бывшего генпрокурора Виктора Шокина, изучавшего Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дело самого Хантера Байдена.