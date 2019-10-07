Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-07T08:23Z
https://ria.ru/20191007/1559495533.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/149608/75/1496087562_0:226:2500:1632_1036x0_80_0_0_d5de9b9fbb034ff1f2af88f43322cbb9.jpg
РИА Новости

СМИ: связанные с Трампом бизнесмены хотели сменить руководство "Нафтогаза"

06:09 07.10.2019 (обновлено: 08:23 07.10.2019)
4171
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВывеска нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" в Киеве
Вывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Вывеска нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Группа бизнесменов, связанных с президентом США Дональдом Трампом и его личным адвокатом Руди Джулиани, пыталась назначить новое руководство в украинской нефтегазовой компании "Нафтогаз", сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники.
По данным агентства, в марте три бизнесмена - Лев Парнас, Игорь Фурман и Гарри Сарджиант III - обсуждали план по смещению с поста главы "Нафтогаза" Андрея Коболева и назначению вместо него Андрея Фаворова, который был одним из топ-менеджеров украинской компании.
Отмечается, что Парнас и Фруман считали, что Фаворов в качестве партнера позволит им совершать каждый год до ста танкерных перевозок сжиженного газа на Украину. При этом, по данным агентства, Сарджиант убеждал Фаворова, что часто видится с Трампом, и американский лидер полностью поддерживает эту сделку.
Источник агентства отметил, что сам Фаворов позже рассказывал, что их разговор напоминал шантаж.
Агентство сообщает, что план американских предпринимателей провалился после президентских выборов на Украине, на которых победил Владимир Зеленский.
Министр энергетики США Рик Перри во время встречи в Москве с министром энергетики РФ Александром Новаком
5 октября, 21:00РИА Новости
Politico сообщило о новых фактах давления США на Зеленского
Отмечается, что попытки сменить руководство "Нафтогаза" вскоре продолжил министр энергетики США Рик Перри, который хотел включить в состав правления выходца из Техаса, который является одним из его политических спонсоров.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп заявил республиканцам в палате представителей США, что в июле позвонил своему Владимиру Зеленскому именно по настоянию Рика Перри. Представитель министра энергетики позже сообщила, что чиновник просил президента обсудить лишь вопросы, связанные с энергетикой и экономикой.
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
3 октября, 12:11РИА Новости
"Нафтогаз" призвал "Газпром" разблокировать доступ к газу из Туркмении
В сентябре Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося 25 июля разговора лидеров США и Украины. Ранее СМИ сообщили, что в разговоре с Зеленским Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена. Стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского расследовать обстоятельства увольнения бывшего генпрокурора Виктора Шокина, изучавшего Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дело самого Хантера Байдена.
Демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника — Джо Байдена, который в настоящее время баллотируется в президенты от Демократической партии. Трамп обвинения отрицает.
4592001
Обсудить 4
Руди ДжулианиДональд ТрампВладимир ЗеленскийСШАУкраинаВ мире
Рекомендуем
Полк Азов
Бойцы полка "Азов" заняли новые позиции в Донбассе перед отводом войск
РИА
Новости
Солдат морской пехоты США на палубе военного корабля USS Vicksburg в черноморском порту Констанца в Румынии
В США разработали план по сдерживанию России в Черном море
Анастасия Заворотнюк
Друг Заворотнюк прокомментировал слухи о смерти актрисы
Военнослужащий турецкой армии на боевой позиции в Сирии
США отказались поддержать военную операцию Турции в Сирии
Лента
новостей
Президент США Дональд Трамп
Трамп призвал к импичменту Пелоси и Шиффа
Украинские военные
На Украине объявили о срыве разведения сил в Донбассе
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал об отсутствии интереса к положению Зеленского
Контрольно-пропускной пункт на границе Украины с Польшей
В Польше двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке
Танк Т-14 Армата
Американские СМИ сравнили число танков у России и НАТО
Дмитрий Разумков
Спикер Рады обозначил "красные линии" в законе о статусе Донбасса
Кристофер Берган
Американец застрелил зятя, пытавшегося устроить сюрприз
Американский военный бронеавтомобиль в сирийской провинции Эль-Хасака. 6 октября 2019
Эрдоган заявил об отходе американских военных с позиций на севере Сирии
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен зачитывает доклад о выкупе правительством цирковых животных
Доклад датского премьера вызвал истерический хохот в парламенте
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:54В Луганской области горняки отказались работать из-за долгов по зарплате
15:53На жителя Ростовской области завели дело после жестокого убийства девушки
15:52Жительницу Кузбасса осудили за взятки при оформлении справок
15:50Три человека погибли в результате нападения на автобус в Афганистане
15:48National Interest назвал пять лучших российских танков
15:44"Русский экзархат" сохранит традиции в составе РПЦ, заявил Легойда
15:42В Минсельхозе заявили об известности региональных брендов за рубежом
15:40ДНР призвала "нормандскую четверку" к реакции на срыв отвода сил в Донбассе
15:37Глава МИД Белоруссии подтвердил, что Минск не будет размещать РСМД
15:36В Жуковском отец случайно убил маленькую дочь, пока жена была в роддоме
15:35Синод принял "Русский экзархат" в Европе в юрисдикцию РПЦ
15:32Британский премьер призвал ЕС отреагировать на его предложения по Brexit
15:31Умерла участница команды КВН "Сборная Снежногорска" Евгения Жарикова
15:26В Башкирии три человека погибли при пожаре в частном доме
15:26Скворцова сообщила о росте числа врачей первичного звена здравоохранения
15:26Шотландский суд не будет вводить ограничения на действия Джонсона по Brexit
15:25В Туве госпитализировали семь пострадавших в ДТП с микроавтобусом
15:24На берегу Черного моря нашли клад V века
15:22В Росархиве рассказали, как сушат пострадавшие от воды документы РГАЛИ
15:20На Украине умерли сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
Лента новостейМолния