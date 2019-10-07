В Польше двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке

МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. В польском городе Владыславово двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке, об этом сообщает местное издание В польском городе Владыславово двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке, об этом сообщает местное издание Dziennik Baltycki

Инцидент произошел еще в конце лета, однако известно об этом стало только сейчас.

По данным издания, двое украинцев, которые официально работали в Польше, решили посетить один из ночных клубов города. По словам очевидцев, они вели себя вежливо и спокойно.

В какой-то момент молодые люди вышли на улицу, разговаривая между собой на родном языке. Охранники заведения, услышав украинскую речь, напали на них, применив при этом слезоточивый газ, утверждает Dziennik Baltycki.

В результате нападения один из украинцев впал в кому на 18 дней. Врачи диагностировали у него травму головного мозга, частичную потерю памяти, у молодого человека не работает одна сторона тела, также он не в состоянии разговаривать.