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РИА Новости

В Польше двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке

05:32 07.10.2019
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© AFP 2019 / Yuri DyachyshynКонтрольно-пропускной пункт на границе Украины с Польшей
Контрольно-пропускной пункт на границе Украины с Польшей
© AFP 2019 / Yuri Dyachyshyn
Контрольно-пропускной пункт на границе Украины с Польшей. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. В польском городе Владыславово двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке, об этом сообщает местное издание Dziennik Baltycki.
Инцидент произошел еще в конце лета, однако известно об этом стало только сейчас.
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По данным издания, двое украинцев, которые официально работали в Польше, решили посетить один из ночных клубов города. По словам очевидцев, они вели себя вежливо и спокойно.
В какой-то момент молодые люди вышли на улицу, разговаривая между собой на родном языке. Охранники заведения, услышав украинскую речь, напали на них, применив при этом слезоточивый газ, утверждает Dziennik Baltycki.
В результате нападения один из украинцев впал в кому на 18 дней. Врачи диагностировали у него травму головного мозга, частичную потерю памяти, у молодого человека не работает одна сторона тела, также он не в состоянии разговаривать.
Сообщается, что один из напавших на украинцев был отправлен под стражу на три месяца, другой находится под полицейским наблюдением, ему запрещен выезд из страны. Родственники пострадавшего организовали сбор средств на его лечение.
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Northern F0x
105311012
До бандерились, а дальше будет ещё веселей!
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СНСергей Николаевич
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