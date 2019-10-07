Бойцы полка "Азов" заняли новые позиции в Донбассе перед отводом войск

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Боевики полка "Азов" (ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в России) заявили, что заняли позиции вблизи населенного пункта Золотое в Донбассе, откуда 7 октября в соответствии с минскими договоренностями должны вывести украинские войска. Соответствующее видеообращение главы подразделения, экс-депутата Рады Андрея Билецкого опубликовано на YouTube.
Как утверждает Билецкий, боевики пошли на такой шаг по приглашению местных жителей, которые якобы боятся, что окажутся после отступления украинских войск в "серой зоне".
"Если свою прямую обязанность — защищать каждый сантиметр украинской земли — не выполняет президент, власть, то выполним еще раз мы, ветераны-добровольцы. Мы даем слово, что мы никогда не покинем наш последний блокпост", — заявил глава Азова.
Второго октября на встрече в Минске участникам контактной группы удалось согласовать график разведения сил и средств в населенных пунктах Золотое и Петровское, процесс начнется 7 октября. Отвод войск является одним из условий проведения нового саммита "нормандской четверки".
Минобороны Украины заявило, что силовики технически готовы к разведению сил, отметив при этом, что условие для начала процесса — соблюдение режима прекращения огня на участке отвода в течение семи дней.
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