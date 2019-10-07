Бойцы полка "Азов" заняли новые позиции в Донбассе перед отводом войск

"Если свою прямую обязанность — защищать каждый сантиметр украинской земли — не выполняет президент, власть, то выполним еще раз мы, ветераны-добровольцы. Мы даем слово, что мы никогда не покинем наш последний блокпост", — заявил глава Азова.