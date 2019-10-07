Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-07T12:19Z
https://ria.ru/20191007/1559495361.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/103915/55/1039155581_0:159:2928:1806_1036x0_80_0_0_047c04a50f561120a9f742785912d7a1.jpg
РИА Новости

Бойцы полка "Азов" заняли новые позиции в Донбассе перед отводом войск

04:53 07.10.2019 (обновлено: 12:19 07.10.2019)
66256
© РИА Новости / Александр Максименко / Перейти в фотобанкПолк "Азов"
Полк Азов
© РИА Новости / Александр Максименко
Перейти в фотобанк
Полк "Азов". Архивное фото
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Боевики полка "Азов" (ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в России) заявили, что заняли позиции вблизи населенного пункта Золотое в Донбассе, откуда 7 октября в соответствии с минскими договоренностями должны вывести украинские войска. Соответствующее видеообращение главы подразделения, экс-депутата Рады Андрея Билецкого опубликовано на YouTube.
Как утверждает Билецкий, боевики пошли на такой шаг по приглашению местных жителей, которые якобы боятся, что окажутся после отступления украинских войск в "серой зоне".

"Если свою прямую обязанность — защищать каждый сантиметр украинской земли — не выполняет президент, власть, то выполним еще раз мы, ветераны-добровольцы. Мы даем слово, что мы никогда не покинем наш последний блокпост", — заявил глава Азова.

Второго октября на встрече в Минске участникам контактной группы удалось согласовать график разведения сил и средств в населенных пунктах Золотое и Петровское, процесс начнется 7 октября. Отвод войск является одним из условий проведения нового саммита "нормандской четверки".
Минобороны Украины заявило, что силовики технически готовы к разведению сил, отметив при этом, что условие для начала процесса — соблюдение режима прекращения огня на участке отвода в течение семи дней.
Участники акции ''Нормандский сговор - предательство!'' у здания Администрации президента в Киеве. Активисты выступали против соблюдения Украиной Минских соглашений и принятия формулы Штайнмайера
3 октября, 08:00РИА Новости
"Формула Штайнмайера" как урок для Киева
421231014556164
Обсудить 108
Ситуация в ДНР и ЛНРДНРАндрей БилецкийБатальон "Азов"Донецкая Народная РеспубликаYouTubeВ мире
Популярные комментарии
Этот Белецкий не хочет признаться, что нацисты захватили село, чтобы его разграбить, перед отводом от линии разграничения?
7 октября, 05:06
rem.rem-kompa
16601117
Тем лучше - чем больше будет противостояния внутри украинских сил, тем лучше. Бардак, неподчинение власти, провал принятых за европейским столом решений - украина свой рейтинг опустит ниже плинтуса и от неё будут шарахаться, как от прокажённого.
7 октября, 05:49
Northern F0x
153404011
Рекомендуем
Анастасия Заворотнюк
Друг Заворотнюк прокомментировал слухи о смерти актрисы
РИА
Новости
На уроке. Средняя школа № 402
Хорошие учителя создают хороших учеников. Что вы знаете о школе?
Солдат морской пехоты США на палубе военного корабля USS Vicksburg в черноморском порту Констанца в Румынии
В США разработали план по сдерживанию России в Черном море
Украинские военные
На Украине объявили о срыве разведения сил в Донбассе
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал об отсутствии интереса к положению Зеленского
Изображение Бенджамина Франклина с подбитым глазом на банкноте номиналом сто долларов США
"Доллар-убийца": банкиры предупреждают о возможном самоубийстве валюты США
Кадр из фильма Джокер
Люди ушли с показа "Джокера" из-за странного поведения одного из зрителей
Контрольно-пропускной пункт на границе Украины с Польшей
В Польше двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке
Военнослужащий турецкой армии на боевой позиции в Сирии
США отказались поддержать военную операцию Турции в Сирии
Конец света
Ученые назвали самые безопасные страны в случае апокалипсиса
Кристофер Берган
Американец застрелил зятя, пытавшегося устроить сюрприз
Таксист отказался везти Петра Порошенко после митинга против формулы Штайнмайера
Таксист отказался везти Порошенко после митинга
Актриса театра и кино Марина Куклина
Умерла актриса из сериала "Возвращение Мухтара" Марина Куклина
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:54В Луганской области горняки отказались работать из-за долгов по зарплате
15:53На жителя Ростовской области завели дело после жестокого убийства девушки
15:52Жительницу Кузбасса осудили за взятки при оформлении справок
15:50Три человека погибли в результате нападения на автобус в Афганистане
15:48National Interest назвал пять лучших российских танков
15:44"Русский экзархат" сохранит традиции в составе РПЦ, заявил Легойда
15:42В Минсельхозе заявили об известности региональных брендов за рубежом
15:40ДНР призвала "нормандскую четверку" к реакции на срыв отвода сил в Донбассе
15:37Глава МИД Белоруссии подтвердил, что Минск не будет размещать РСМД
15:36В Жуковском отец случайно убил маленькую дочь, пока жена была в роддоме
15:35Синод принял "Русский экзархат" в Европе в юрисдикцию РПЦ
15:32Британский премьер призвал ЕС отреагировать на его предложения по Brexit
15:31Умерла участница команды КВН "Сборная Снежногорска" Евгения Жарикова
15:26В Башкирии три человека погибли при пожаре в частном доме
15:26Скворцова сообщила о росте числа врачей первичного звена здравоохранения
15:26Шотландский суд не будет вводить ограничения на действия Джонсона по Brexit
15:25В Туве госпитализировали семь пострадавших в ДТП с микроавтобусом
15:24На берегу Черного моря нашли клад V века
15:22В Росархиве рассказали, как сушат пострадавшие от воды документы РГАЛИ
15:20На Украине умерли сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
Лента новостейМолния