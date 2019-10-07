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РИА Новости

Борисова и Волочкова устроили перепалку в телеэфире

04:50 07.10.2019 (обновлено: 05:55 07.10.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущая Дана Борисова
Телеведущая Дана Борисова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Телеведущая Дана Борисова. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Телеведущая Дана Борисова и балерина Анастасия Волочкова устроили перепалку в эфире программы "Звезды сошлись" на телеканале НТВ в ходе обсуждения скандала с актрисой Натальей Бочкаревой, которую, по некоторой информации, задержали с наркотиками.
Волочкова встала на защиту Бочкаревой, указав, что вокруг знаменитостей часто распространяются порочащие их слухи. Она добавила, что в данной ситуации верит в версию актрисы.
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"Я в этой теме разбираюсь лучше всех. Я семь месяцев лежала в реабилитационном центре <...> Понятно, что Анастасия – алкоголичка – защищает наркоманку в данном случае", — заявила Борисова, комментируя слова балерины.
В ответ Волочкова заметила, что Борисова просто "пиарится" на ее имени. "Ты себя этим самым унижаешь", - добавила она.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Бочкареву задержали в Москве с наркотиками.
После этого в МВД сообщили, что у женщины 1980 года рождения нашли пакетик с кокаином, а источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что речь в данном случае идет о Бочкаревой. В отношении актрисы возбудили уголовное дело, ее отпустили под подписку о невыезде.
Сама Бочкарева и ее представители все сообщения об инциденте опровергают.
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Наталья БочкареваДана БорисоваШоу-бизнесНТВ (телеканал)Анастасия ВолочковаРоссия
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