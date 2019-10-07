Женщина погибла при нападении медведя в Забайкалье

ЧИТА, 7 окт — РИА Новости. Медведь загрыз 50-летнюю женщину в лесу в Хилокском районе на юго-западе Забайкалья, сообщили РИА Новости в единой диспетчерской службе района.
"В воскресенье, 6 октября, в 100 километрах от села Тэрэпхэн был найден труп женщины 1969 года рождения с рваными ранами головы и туловища, ампутацией правой руки", — сообщил собеседник агентства.
На месте работает следственная группа.
В районной администрации подтвердили факт нападения медведя на женщину.
В Забайкалье участились случаи выхода медведей к населенным пунктам из-за неурожая грибов, ягод и орехов.
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