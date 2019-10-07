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РИА Новости

Женщина погибла при нападении медведя в Забайкалье

04:44 07.10.2019 (обновлено: 10:42 07.10.2019)
20181
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкБурый медведь
Бурый медведь
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Бурый медведь. Архивное фото
ЧИТА, 7 окт — РИА Новости. Медведь загрыз 50-летнюю женщину в лесу в Хилокском районе на юго-западе Забайкалья, сообщили РИА Новости в единой диспетчерской службе района.

"В воскресенье, 6 октября, в 100 километрах от села Тэрэпхэн был найден труп женщины 1969 года рождения с рваными ранами головы и туловища, ампутацией правой руки", — сообщил собеседник агентства.

На месте работает следственная группа.
В районной администрации подтвердили факт нападения медведя на женщину.
В Забайкалье участились случаи выхода медведей к населенным пунктам из-за неурожая грибов, ягод и орехов.
Бурый медведь
5 октября, 09:31РИА Новости
В Якутии экс-депутат погиб из-за нападения медведя
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Забайкальский крайПроисшествия
Популярные комментарии
Бедные медведи , счас на вас объявят официальную охоту за бабки . А может так и надо ? Кто то ж должен заниматься его регулированием . Хотя природа должна этим заниматься . Жрачки стало больше в мусорках , не смотря на ,,бедственное " положение граждан и медведи расплодились от ,,бедственного" положения населения деревень .
7 октября, 07:13
levshavova53 новожилов владимир степанович .
700328
Как же надоели эти горе-защитники хищников.... Никто не желает просто так их отстреливать - это, всего-навсего, мера по защите людей. Если вы такие жалостливые - идите и договаривайтесь с теми же медведями, чтобы они на людей не нападали, делов-то!!! Заодно и с волками, рысями проведите воспитательные беседы! Или пятая точка прилипает к дивану?
7 октября, 15:39
zztproc
1700000
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