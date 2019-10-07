В Австралии расследуют новые случаи обнаружения игл во фруктах

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Полиция Австралии расследует новые случаи обнаружения игл во фруктах после обращения жительницы Мельбурна, сообщат новостной портал 7News со ссылкой на местные службы полиции.
"Полиция призывает людей быть внимательными при потреблении фруктов и настоятельно просит всех, кто владеет какой-либо информацией, связаться с блюстителями порядка", - говорится в заявлении полиции.
Полицейские службы заявили, что злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы.
Обратившаяся в полицию Хлое Шоу опубликовала фотографию найденной иглы в винограде на своей странице в Facebook, также призвав всех быть осторожными. Пост Шоу вызвал серьезную озабоченность общества. Пользователи социальной сети поделились им почти четыре тысячи раз.
В сентябре прошлого года австралийская полиция инициировала федеральное расследование после серии случаев обнаружения швейных игл в клубнике как минимум семи австралийских производителей. Позже иголки также были найдены в банане, яблоке и грушах. В сентябре этого года полиция Австралии также сообщила о новых случаях обнаружения игл в клубнике.
12 ноября 2018, 11:33РИА НовостиСуд в Австралии назвал мотив женщины, подкладывавшей иглы в клубнику