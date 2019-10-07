В Австралии расследуют новые случаи обнаружения игл во фруктах

"Полиция призывает людей быть внимательными при потреблении фруктов и настоятельно просит всех, кто владеет какой-либо информацией, связаться с блюстителями порядка", - говорится в заявлении полиции.

Обратившаяся в полицию Хлое Шоу опубликовала фотографию найденной иглы в винограде на своей странице в Facebook, также призвав всех быть осторожными. Пост Шоу вызвал серьезную озабоченность общества. Пользователи социальной сети поделились им почти четыре тысячи раз.

В сентябре прошлого года австралийская полиция инициировала федеральное расследование после серии случаев обнаружения швейных игл в клубнике как минимум семи австралийских производителей. Позже иголки также были найдены в банане, яблоке и грушах. В сентябре этого года полиция Австралии также сообщила о новых случаях обнаружения игл в клубнике.