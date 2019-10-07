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РИА Новости

Появилось видео отдыха Путина в сибирской тайге

03:29 07.10.2019 (обновлено: 05:55 07.10.2019)
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин накануне своего дня рождения, который он отмечает 7 октября, в компании министра обороны Сергея Шойгу побывал в сибирской тайге, где наблюдал за природой и собирал грибы. Соответствующая видеозапись имеется в распоряжении РИА Новости.
На кадрах видно, как глава государства гуляет на природе, любуется пейзажами, а также собирает грибы. В качестве сувенира из тайги он увез найденную шишку.
Сергей Шойгу, в свою очередь, выкопал куст брусники, который Путин посоветовал ему посадить на даче.
Президент РФ Владимир Путин наблюдает за проведением основного этапа стратегического командно-штабного учения Центр-2019 на полигоне Донгуз
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Биография Владимира Путина

Чистый воздух

Российский лидер совершил прогулку на высоте почти двух тысяч метров. При этом Шойгу отметил, что в Москве нужен такой же климат и чистый воздух, как в тайге.
"Надо стремиться", - поддержал Шойгу Путин.

Как Путин отметит день рождения

Президент России Владимир Путин проведет свой день рождения с родными и близкими, перед этим он побывал в сибирской тайге, рассказал ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Расторгуев рассказал, как пытался вручить Путину сто долларов
Глава государства не раз отмечал этот день на работе: встречи, совещания, международные саммиты и официальные визиты заграницу. Иногда Путин берет выходной, чтобы побыть в компании родных и друзей.
В 2018 и 2017 годах день рождения главы государства выпадал на выходные, что, впрочем, не помешало ему два года назад в субботний день провести совещание с постоянными членами Совета безопасности в Сочи.
В прошлом году глава государства отдохнул в Саяно-Шушенском заповеднике. По словам Пескова, Путин ходил по горам и любовался пейзажами. В поездке его сопровождали министр обороны Сергей Шойгу и директор ФСБ Александр Бортников.
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).
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Додон пошутил о подарке Путину на день рождения

Самые оригинальные подарки

На свой день рождения российский президент получал много интересных подарков.
В 2002 году 50-летие Владимира Путина совпало с проведением в Кишиневе встречи лидеров стран СНГ. Президент Молдавии Владимир Воронин вручил главе российского государства сувенирного хрустального крокодила, пояснив, что это "единственное животное, которое не сдает назад".
В 2008 году Владимир Путин получил на день рождения двухмесячного уссурийского тигренка (имя дарителя не разглашалось). По признанию самого Путина, это самый оригинальный в его жизни подарок.
В честь юбилея президента России в 2017 году на улице в немецкой столице появились граффити с изображением Владимира Путина. Уличные художники изобразили российского лидера сидящим в кресле в окружении белых голубей, слева и справа были написаны строчки из оды "К радости" Шиллера — гимна Евросоюза.
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