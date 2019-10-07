Появилось видео отдыха Путина в сибирской тайге

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин накануне своего дня рождения, который он отмечает 7 октября, в компании министра обороны Сергея Шойгу побывал в сибирской тайге, где наблюдал за природой и собирал грибы. Соответствующая видеозапись имеется в распоряжении РИА Новости.

На кадрах видно, как глава государства гуляет на природе, любуется пейзажами, а также собирает грибы. В качестве сувенира из тайги он увез найденную шишку.

Сергей Шойгу, в свою очередь, выкопал куст брусники, который Путин посоветовал ему посадить на даче.

Чистый воздух

Российский лидер совершил прогулку на высоте почти двух тысяч метров. При этом Шойгу отметил, что в Москве нужен такой же климат и чистый воздух, как в тайге.

"Надо стремиться", - поддержал Шойгу Путин.

Как Путин отметит день рождения

Президент России Владимир Путин проведет свой день рождения с родными и близкими, перед этим он побывал в сибирской тайге, рассказал ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Глава государства не раз отмечал этот день на работе: встречи, совещания, международные саммиты и официальные визиты заграницу. Иногда Путин берет выходной, чтобы побыть в компании родных и друзей.

В 2018 и 2017 годах день рождения главы государства выпадал на выходные, что, впрочем, не помешало ему два года назад в субботний день провести совещание с постоянными членами Совета безопасности в Сочи.

В прошлом году глава государства отдохнул в Саяно-Шушенском заповеднике. По словам Пескова, Путин ходил по горам и любовался пейзажами. В поездке его сопровождали министр обороны Сергей Шойгу и директор ФСБ Александр Бортников.

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).

Самые оригинальные подарки

На свой день рождения российский президент получал много интересных подарков.

В 2002 году 50-летие Владимира Путина совпало с проведением в Кишиневе встречи лидеров стран СНГ. Президент Молдавии Владимир Воронин вручил главе российского государства сувенирного хрустального крокодила, пояснив, что это "единственное животное, которое не сдает назад".

В 2008 году Владимир Путин получил на день рождения двухмесячного уссурийского тигренка (имя дарителя не разглашалось). По признанию самого Путина, это самый оригинальный в его жизни подарок.