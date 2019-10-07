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РИА Новости

ВЦИОМ: большинство россиян считают, что прививки защищают от инфекций

03:26 07.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПрививка
Прививка
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Прививка. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Большинство россиян считают, что прививки защищают от инфекций, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
По данным исследования, большинство россиян (57%) считают, что прививки приносят больше пользы, чем вреда, они эффективно защищают от инфекций - в основном это респонденты в возрасте от 18 до 24 лет (69%) и от 60 лет и старше (62%), а также жители населенных пунктов численностью от 100 до 500 тысяч (62%).
Также отмечается, что 23% граждан полагают, что прививки бесполезны - не приносят ни существенной пользы, ни значительного вреда, еще 11% ответили, что они опасны - приносят больше вреда, чем пользы.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 27 сентября среди 1,6 тысячи россиян от 18 лет методом телефонного интервью. Для этой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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