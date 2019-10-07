Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-07T08:03Z
https://ria.ru/20191007/1559495071.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155087/65/1550876539_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_f24c624dd28513399021d9faf589be8c.jpg
РИА Новости

Аргентина отложила вопрос покупки у России МиГ-29 из-за предстоящих выборов

03:24 07.10.2019 (обновлено: 08:03 07.10.2019)
2704
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкПалубный многоцелевой истребитель МиГ-29К
Палубный многоцелевой истребитель МиГ-29К
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Палубный многоцелевой истребитель МиГ-29К. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Аргентина отложила вопрос приобретения российских истребителей МиГ-29, после президентских выборов в стране в конце октября переговоры могут возобновиться, сообщил РИА Новости замдиректора российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Анатолий Пунчук.
Ранее сообщалось, что Аргентина направила запрос на приобретение в России более 15 истребителей МиГ-29. Москва передала в ответ коммерческое предложение.
"У них впереди выборы, поэтому сегодня говорить о продвижении преждевременно. Пока они заявляют о заинтересованности. Они затормозились и не могут двигаться дальше, потому что понимают, что сегодняшние договоренности могут быть не реализованы дальше. Ну, это вполне логично", - сказал Пунчук РИА Новости.
На вопрос, может ли появится какая-либо конкретика в этом вопросе после президентских выборов в Аргентине, которые пройдут в конце октября, собеседник ответил утвердительно. Он добавил, что Россия готова к продолжению переговоров.
Российский многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35 совершает полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
28 августа, 20:17РИА Новости
В Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке заинтересовались покупкой МиГ-35
2196424
Обсудить 1
АргентинаМиГ-29РоссияВ мире
Рекомендуем
Анастасия Заворотнюк
Друг Заворотнюк прокомментировал слухи о смерти актрисы
РИА
Новости
Кадр из фильма Джокер
Люди ушли с показа "Джокера" из-за странного поведения одного из зрителей
Лак для ногтей
Эксперты предупредили о смертельной опасности лака для ногтей
Полк Азов
Бойцы полка "Азов" заняли новые позиции в Донбассе перед отводом войск
Лента
новостей
Изображение Бенджамина Франклина с подбитым глазом на банкноте номиналом сто долларов США
"Доллар-убийца": банкиры предупреждают о возможном самоубийстве валюты США
Актриса театра и кино Марина Куклина
Умерла актриса из сериала "Возвращение Мухтара" Марина Куклина
Танк Т-14 Армата
Американские СМИ сравнили число танков у России и НАТО
Конец света
Ученые назвали самые безопасные страны в случае апокалипсиса
Здание ейского детского дома, воспитанников которого казнили эсэсовцы 9 октября 1942 года
Закопанные или задушенные: новые детали казни 214 детей в годы войны
Кристофер Берган
Американец застрелил зятя, пытавшегося устроить сюрприз
Контрольно-пропускной пункт на границе Украины с Польшей
В Польше двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке
Солдат морской пехоты США на палубе военного корабля USS Vicksburg в черноморском порту Констанца в Румынии
В США разработали план по сдерживанию России в Черном море
Монеты номиналом 50 и 10 копеек
СМИ: в Москве мужчине отказались продать хлеб из-за десятикопеечных монет
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:57"КамАЗ" сбил сотрудника ДПС на трассе под Кировом
15:54В Луганской области горняки отказались работать из-за долгов по зарплате
15:53На жителя Ростовской области завели дело после жестокого убийства девушки
15:52Жительницу Кузбасса осудили за взятки при оформлении справок
15:50Три человека погибли в результате нападения на автобус в Афганистане
15:48National Interest назвал пять лучших российских танков
15:44"Русский экзархат" сохранит традиции в составе РПЦ, заявил Легойда
15:42В Минсельхозе заявили об известности региональных брендов за рубежом
15:40ДНР призвала "нормандскую четверку" к реакции на срыв отвода сил в Донбассе
15:37Глава МИД Белоруссии подтвердил, что Минск не будет размещать РСМД
15:36В Жуковском отец случайно убил маленькую дочь, пока жена была в роддоме
15:35Синод принял "Русский экзархат" в Европе в юрисдикцию РПЦ
15:32Британский премьер призвал ЕС отреагировать на его предложения по Brexit
15:31Умерла участница команды КВН "Сборная Снежногорска" Евгения Жарикова
15:26В Башкирии три человека погибли при пожаре в частном доме
15:26Скворцова сообщила о росте числа врачей первичного звена здравоохранения
15:26Шотландский суд не будет вводить ограничения на действия Джонсона по Brexit
15:25В Туве госпитализировали семь пострадавших в ДТП с микроавтобусом
15:24На берегу Черного моря нашли клад V века
15:22В Росархиве рассказали, как сушат пострадавшие от воды документы РГАЛИ
Лента новостейМолния