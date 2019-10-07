Аргентина отложила вопрос покупки у России МиГ-29 из-за предстоящих выборов

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Аргентина отложила вопрос приобретения российских истребителей МиГ-29, после президентских выборов в стране в конце октября переговоры могут возобновиться, сообщил РИА Новости замдиректора российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Анатолий Пунчук.
Ранее сообщалось, что Аргентина направила запрос на приобретение в России более 15 истребителей МиГ-29. Москва передала в ответ коммерческое предложение.
"У них впереди выборы, поэтому сегодня говорить о продвижении преждевременно. Пока они заявляют о заинтересованности. Они затормозились и не могут двигаться дальше, потому что понимают, что сегодняшние договоренности могут быть не реализованы дальше. Ну, это вполне логично", - сказал Пунчук РИА Новости.
На вопрос, может ли появится какая-либо конкретика в этом вопросе после президентских выборов в Аргентине, которые пройдут в конце октября, собеседник ответил утвердительно. Он добавил, что Россия готова к продолжению переговоров.