Аргентина отложила вопрос покупки у России МиГ-29 из-за предстоящих выборов

"У них впереди выборы, поэтому сегодня говорить о продвижении преждевременно. Пока они заявляют о заинтересованности. Они затормозились и не могут двигаться дальше, потому что понимают, что сегодняшние договоренности могут быть не реализованы дальше. Ну, это вполне логично", - сказал Пунчук РИА Новости.